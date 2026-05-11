Szokujący wyrok dla zabójcy Kamilka z Częstochowy. Nowe fakty mrożą krew w żyłach. "Można było go uratować"

Dramat ośmiolatka został szczegółowo zrelacjonowany na łamach książki „Dzieci odchodzą w ciszy”. Ojczym chłopca, Dawid B., reagował agresją na każdy najdrobniejszy ruch bezbronnego malucha. Zaledwie kilkuletnie dziecko irytowało mężczyznę dosłownie wszystkim. Oprawca wpadał w furię, gdy pasierb zapłakał zbyt donośnie, a innym razem dostawał szału, ponieważ sparaliżowany strachem kilkulatek zmoczył się w jego obecności. Powodem do wybuchu wściekłości była również sytuacja, gdy zdezorientowany chłopiec niechcący strącił telefon komórkowy z blatu. Agresor systematycznie zaostrzał swój język, przechodząc do brutalnych wyzwisk i wulgaryzmów. Ofiarą wybuchów złości był nie tylko ośmiolatek, ale także jego o rok młodszy brat Fabian. Zgromadzona przez śledczych dokumentacja dowodzi, że bezpośrednio przed szóstymi urodzinami chłopca sadysta zamienił agresję słowną na przemoc fizyczną.

Z ustaleń organów ścigania wynika, że między 27 listopada 2020 roku a 3 kwietnia 2023 roku w Częstochowie oraz Olkuszu ojczym regularnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad oboma braćmi. Mężczyzna brutalnie ich upokarzał, a także okładał gołymi rękami oraz przypadkowymi narzędziami bez jakichkolwiek hamulców. Ciała bezbronnych dzieci traktował jak popielniczki, z premedytacją gasząc na nich niedopałki papierosów, co skutkowało powstaniem bolesnych śladów i głębokich ran. W wyniku tych brutalnych działań ośmiolatek doznał także bardzo poważnych urazów ortopedycznych, w tym pęknięcia prawej oraz lewej kości przedramienia, a także prawej kości podudzia.

Szokujące zarzuty dla Dawida B. Lista poszkodowanych przez ojczyma Kamilka z Częstochowy

Śledczy ustalili, że w analizowanym czasie oskarżony pastwił się również nad swoim biologicznym, będącym jeszcze w wieku niemowlęcym synem, Mateuszem B. Sadysta miał brutalnie szarpać niemowlakiem, potrząsać nim, zadawać ciosy po całym ciele i z impetem zrzucać go na posłanie, powodując liczne obrażenia. Według służb, w domowym koszmarze uczestniczyli także inni pasierbowie: Damian J. i Dominik J. oraz pasierbica Julia J. Jak poinformował reprezentujący Prokuraturę Regionalną w Gdańsku rzecznik Mariusz Marciniak, agresor nie oszczędzał żadnego z domowników.

„Znieważał ich słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, wzbudzał w nich poczucie zagrożenia, niepokoju i obawy o ich los, poprzez demonstrowanie i używanie przemocy w stosunku do innych dzieci, a także rzucał w nich różnymi przedmiotami i naruszył ich nietykalność cielesną”

Z akt prokuratury wynika, że sadyzm Dawida B. sięgał znacznie głębiej, ponieważ w latach 2020–2022 miał on dopuszczać się czynności o charakterze pedofilskim wobec kilkuletniej dziewczynki. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że wielokrotnie zmuszał małoletnią do poddania się innym czynnościom seksualnym, które polegały na dotykaniu jej stref intymnych. Aby chronić pokrzywdzoną, organy ścigania zablokowały ujawnianie bardziej drastycznych detali tego procederu. Warto zaznaczyć, że znaczna część czynów zarzucanych oskarżonemu miała miejsce w warunkach recydywy. Podejrzany złamał prawo zaledwie w ciągu pięciu lat od opuszczenia zakładu karnego, gdzie spędził dwa lata. Kryminalna przeszłość oskarżonego jest doskonałe znana funkcjonariuszom już od jego najmłodszych lat. Z policyjnych akt wynika, że w 2003 roku, mając zaledwie siedem lat, bawił się z bratem bliźniakiem oraz dziewięcioletnią Sandrą w okolicach zbiornika wodnego. Do domu wrócili sami, a dziecka szukano przez kilka kolejnych dób. Finał poszukiwań był tragiczny, gdyż dziewczynka utonęła, co ówczesny Sąd Rodzinny w Częstochowie zakwalifikował ostatecznie jako nieszczęśliwe zdarzenie.

Dokładnie 28 stycznia 2017 roku częstochowski Sąd Okręgowy posłał Dawida B. za kraty za przestępstwo skierowane przeciwko zdrowiu i życiu, związane z dokonanym rozbojem. Karę zakończył 27 stycznia 2019 roku, wracając do społeczeństwa. Jego wcześniejsza kartoteka również pękała w szwach od udowodnionych naruszeń prawa. Z akt mundurowych wyłania się obraz przestępcy, który miał na koncie kradzieże, pobicia, groźby karalne oraz napady. Jak wyraźnie pokazuje przebieg wydarzeń, proces resocjalizacji w tym konkretnym przypadku okazał się całkowitą fikcją i nie zadziałał ani na moment.

Najbardziej dotkliwe ciosy spadły na ośmiolatka 29 marca 2023 roku, zaledwie miesiąc po jego urodzinach. Tego poranka dziecko obudziło się pogodne, z okien widać było nadchodzącą wiosnę, a maluch szykował się do odrabiania prac domowych oraz standardowej zabawy. Niestety, naturalna dziecięca żywiołowość po raz kolejny doprowadziła ojczyma do skrajnej furii. Ustalenia prokuratury rysują przerażający obraz: mężczyzna zaciągnął pasierba do łazienki, gdzie lał na jego twarz wrzątek z prysznica, a następnie okrutnie pobił i rzucił nim wprost na rozgrzany piec węglowy. Wrzaski cierpiącego malucha, które powinny postawić na nogi całą kamienicę, spotkały się z całkowitą ignorancją sąsiadów i obojętnością reszty lokatorów mieszkania. Przez następne dni nikt nie pofatygował się, aby wezwać służby medyczne i udzielić profesjonalnego wsparcia ratunkowego. Matka ograniczyła się jedynie do bezsensownego smarowania rozległych oparzeń zwykłą maścią.

Śmierć Kamilka z Częstochowy. Dziecko dogorywało w całkowitej samotności

Płacz katowanego chłopca był tak silny, że łzy spływały bezpośrednio po świeżych oparzeniach. Rany pozbawione specjalistycznego leczenia zaczęły gwałtownie pękać, a do organizmu wdarła się ostra infekcja. Podczas brutalnego ataku małoletni doznał dodatkowo uszkodzenia głowy oraz pęknięcia lewej kości ramiennej. Ogień strawił aż jedną czwartą jego ciała, pozostawiając bolesne ślady, które uniemożliwiały jakikolwiek dotyk i funkcjonowanie. Każda najdrobniejsza zmiana pozycji potęgowała niewyobrażalny ból, przez co maluch tygodniami tkwił wtulony w róg pokoju. Ostatecznie jego organizm był tak wycieńczony, że nie miał on nawet siły na wydawanie dźwięków i łzy.

Przez pięć koszmarnych dób leżał zupełnie sam. W ciasnym, zaledwie dwupokojowym lokalu niemożliwe było przeoczenie agonii najmłodszego domownika. Lokatorzy musieli dosłownie przechodzić nad zwijającym się z bólu maluchem, pozostając kompletnie głuchymi na jego wołanie o pomoc. Za tę rażącą obojętność na ławie oskarżonych zasiadła biologiczna matka, Magdalena B. Według śledczych, kobieta aktywnie asystowała mężowi w sadystycznym maltretowaniu Fabiana oraz Kamila. Prokuratura uznała oficjalnie, że jej zachowanie nosiło znamiona współudziału w zbrodni na ośmiolatku.

„Zaniechała działania i nie podejmowała żadnych reakcji chroniących synów, a także tolerowała, nie reagowała i nie przeciwdziałała w adekwatny i skuteczny sposób nasilającemu się sadystycznemu zachowaniu Dawida B., co w konsekwencji doprowadziło do spowodowania przez niego licznych ciężkich obrażeń ciała dziecka”

Zarzuty przedstawione kobiecie wykraczają jednak daleko poza samą obojętność, jako że ona również aktywnie znęcała się nad synami fizycznie oraz psychicznie. Akt oskarżenia drobiazgowo opisuje, w jaki sposób matka nieustannie wrzeszczała bez uzasadnienia, izolowała maluchy od rówieśników z podwórka, obrzucała je wulgaryzmami i traktowała w skrajnie upokarzający sposób. Zaniedbane dzieci musiały wegetować w urągających godności warunkach sanitarnych, całkowicie niedostosowanych do ich wieku. Ponadto stosowała szantaż emocjonalny, grożąc im porzuceniem, a także wymierzała ciosy przy użyciu rąk i różnych domowych narzędzi. Przed sądem postawiono także pozostałych dorosłych mieszkańców tego lokalu: Wojciecha J., Anetę J. oraz Artura J. Zarzucono im, że w okresie najcięższego nasilenia przemocy, czyli od 29 marca do 3 kwietnia 2023 roku, nie kiwnęli palcem, by wezwać ratunek dla dogorywającego malca, kiedy Dawid B. rzucił nim na piec.

Przełom nastąpił dopiero 3 kwietnia, gdy próg patologicznego mieszkania przekroczył Artur Topól, biologiczny ojciec ofiary. Mężczyzna, widząc katastrofalny stan zdrowia syna, natychmiast wykręcił na telefonie numer alarmowy. Skrajnie wyczerpane dziecko, wymagające błyskawicznej pomocy lekarskiej, zostało przetransportowane do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam personel medyczny rozpoczął rozpaczliwą walkę o wyrwanie go ze szponów kostuchy. Mimo heroicznych wysiłków specjalistów, po 35 dniach nadeszła najczarniejsza wiadomość. Ośmiolatek przegrał tę nierówną walkę i zmarł dokładnie 8 maja 2023 roku.

Zaniedbania policji i urzędników. Dlaczego państwo nie obroniło Kamilka z Częstochowy?

Zasadnicze wątpliwości budzi fakt, że absolutnie nikt nie wszczął wcześniej odpowiedniego alarmu. Mieszkańcy obskurnej kamienicy solidarnie przekonywali przed obiektywami kamer, że w ogóle nie docierały do nich niepokojące hałasy. Wkrótce potem ich okna zostały obrzucane kamieniami, co doprowadziło do całkowitego wyludnienia zrujnowanego budynku, który ostatecznie wyłączono z użytku. Pracownicy opieki społecznej twardo obstają przy wersji, że w trakcie swoich wizyt nie zauważyli żadnych sygnałów ostrzegawczych. Nauczyciele z kolei tłumaczą, że podejmowali próby interwencji, ale procedury ograniczały ich skuteczność, a dodatkowo matka umiejętnie manipulowała faktami. Poważnym uderzeniem w wizerunek specjalistycznej szkoły 8-latka okazały się niefortunne komunikaty jej pracowników. Placówka tego formatu winna natychmiast wychwytywać ślady udręczenia, jednak w tym przypadku państwowa machina zawiodła na całej linii. Zdumiewa również rutyna policyjnych patroli, które systematycznie oddawały uciekającego z domu chłopca z powrotem w ręce oprawców, tłumacząc się prawami rodzicielskimi matki. Funkcjonariusze rutynowo wypytywali małoletniego o ewentualne krzywdy, lecz ten, sparaliżowany terrorem i ograniczony niepełnosprawnością związaną z mową, milczał jak grób, a nikt nie dociekał głębiej.

Wniosek mający na celu ograniczenie praw rodzicielskich trafił ostatecznie na biurko sędziego, ale urzędnicy zawnioskowali jedynie o zbadanie trudnej sytuacji lokalowej, całkowicie pomijając aspekt maltretowania. Wymiar sprawiedliwości odrzucił więc pismo, przez co maluch nie został na czas wyrwany z domowego piekła. Ludzie powołani do ochrony najsłabszych ponieśli spektakularną klęskę. Nikt z odpowiednich departamentów nie wyznaczył dla małoletniego fachowego psychologa, który wyciągnąłby z niego zablokowaną prawdę. Co gorsza, instytucje stanowczo umywają ręce, tłumacząc, że ich kroki mieściły się w granicach prawa i wykonano maksimum obowiązujących procedur. Śledztwo badające ewentualne niedopełnienie obowiązków służbowych zostało nieprawomocnie zamknięte, uwalniając aparat urzędniczy od konsekwencji karnych. Społeczeństwo nie przyjmuje jednak absurdalnych tłumaczeń o związanych rękach. Zmarły ośmiolatek padł ofiarą morderczej rutyny, systemowej apatii i braku indywidualnego podejścia, co wymusza gruntowną nowelizację przepisów.

Agresorzy z Częstochowy usiedli na ławie oskarżonych po upływie przeszło dwudziestu czterech miesięcy od dramatycznych wydarzeń. W Sądzie Okręgowym w Częstochowie proces karny wystartował 30 czerwca 2025 roku, a na wokandę trafiła matka, ojczym oraz ich domownicy. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności, za zamkniętymi drzwiami, by zagwarantować anonimowość żyjącemu rodzeństwu i nie prowokować samosądów na ulicach. Prokuratorski akt oskarżenia uwzględniał dożywotnie więzienie dla bezpośrednich oprawców, z kolei znieczulicę reszty oskarżonych wyceniono na potencjalne trzy lata pobytu za kratami.

Finał pierwszej instancji ogłoszono na początku maja 2026 roku. Dawid B. został skazany na 25 lat izolacji, natomiast matce wymierzono karę 16 lat spędzonych w zakładzie karnym. Orzeczenie sądu wywołało wściekłość w szeregach rodziny, fundacji oraz u samej Rzeczniczki Praw Dziecka. Działacze społeczni nie są w stanie pojąć, dlaczego główny sadysta uniknął dożywocia, biorąc pod uwagę recydywę, wyjątkowe barbarzyństwo i brak jakiejkolwiek skruchy. W świetle nowo wyciągniętych na światło dzienne faktów zapowiedziano nieuchronną apelację, gdyż łagodny wymiar sprawiedliwości zabija wiarę w państwo prawa. Wyszło bowiem na jaw, że medycy znacznie wcześniej informowali organy o stosowaniu przemocy domowej, co drastycznie przeczy komunikatom służb. Dodatkowo istnieje przypuszczenie, że prokuratura blokowała swobodny dostęp do akt, aby zatuszować rażącą opieszałość organów ścigania w tym temacie.

Sprawa Kamilka powraca w książce. To zbiorowy akt oskarżenia wobec systemu

Tematyka tej niewyobrażalnej porażki została dogłębnie zbadana w reportażu zatytułowanym „Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy”. Książka demaskuje gigantyczną katastrofę całego państwa, wytyczając jednocześnie ścieżkę naprawczą, która ma zapobiec powtórce z rozrywki. To dzieło nie zamyka się wyłącznie na wąskim podwórku jednego miasta, ale obnaża polski problem agresji wobec najmłodszych. W treści znajdują się wywiady z bliskimi zmarłego, śledczymi, ekspertami ochrony zdrowia oraz psychologami, z równoczesnym odniesieniem do innych głośnych zbrodni na mapie kraju. Autor rzetelnie analizuje mechanizm obywatelskiej znieczulicy i punktuje potężne zaniedbania państwowych molochów. Patronat nad publikacją sprawuje oficjalnie Fundacja To Ja Dziecko – im. Kamilka Mrozka, a stojący na jej czele prezes Piotr Kucharczyk osobiście skomentował w niej kulisy tej potwornej masakry. Bartosz Wojsa dostarcza w reportażu masę niepublikowanych dotąd niuansów, czyniąc go lekturą obowiązkową dla obrońców praw dziecka.

Istotnym faktem pozostaje orzeczenie Sądu Rejonowego w Kielcach ze stycznia 2026 roku, nakazujące prokuratorom ponowne rozliczenie konkretnych urzędów i placówek z ich bezczynności. Mundurowi mają obowiązek powtórnie zweryfikować ewentualne urzędnicze zaniechania w uprzednio zablokowanym śledztwie. Równolegle jednak sędziowie ostatecznie oddalili wszelkie zażalenia uderzające w odpowiedzialność karną nauczycieli oraz medyków. Na moment publikacji powyższego materiału machina prawna wciąż była w ruchu. Wymiar sprawiedliwości przygotowuje się do analizy ewentualnego procesu apelacyjnego, co oznacza, że mrożące krew w żyłach echa częstochowskiej zbrodni wrócą jeszcze na nagłówki portali.