Miasto UNESCO dołącza do grona miast z prohibicją

Decyzja zapadła podczas sesji Rady Miejskiej w środę, 29 kwietnia. Jednym z punktów obrad było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tarnowskie Góry ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Za wprowadzeniem ograniczeń opowiedziało się 20 z 21 radnych. Oznacza to, że Tarnowskie Góry dołączają do rosnącej grupy miast, które zdecydowały się ograniczyć dostęp do alkoholu w godzinach nocnych. Jedynym radnym, który był przeciwny wprowadzeniu nocnej prohibicji, był Łukasz Garus.

– Nocna prohibicja uchwalona właśnie głosami 20 na 21 radnych. Od 1 lipca 2026 nie będzie można kupić alkoholu po 22:00 w sklepach na terenie Tarnowskich Gór – poinformował w mediach społecznościowych radny Krzysztof Bergier.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem zakupu będzie zakazana w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Ograniczenie dotyczy wszystkich punktów handlowych na terenie gminy.

Uchwała została przyjęta na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które od kilku lat dają samorządom możliwość wprowadzania takich regulacji. W Tarnowskich Górach decyzję poprzedziły konsultacje społeczne oraz opinie służb.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że większość mieszkańców poparła wprowadzenie ograniczeń. Spośród ponad 1300 ważnych głosów, aż 915 osób opowiedziało się za nocną prohibicją. Co istotne, największa grupa wskazała właśnie przedział od 22:00 do 6:00 jako najbardziej odpowiedni.

Za zmianami opowiadały się również służby. Komendant powiatowy policji już wcześniej zwracał uwagę, że podobne rozwiązania w innych miastach przynoszą wymierne efekty — mniej interwencji, mniej zakłóceń ciszy nocnej oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

18

Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzenie nocnej prohibicji oznacza, że po godzinie 22:00 nie będzie można kupić alkoholu w żadnym sklepie, markecie czy na stacji benzynowej na terenie Tarnowskich Gór. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych — bary, restauracje czy puby nadal będą mogły serwować alkohol na miejscu.

W praktyce zmiana najbardziej odczują osoby kupujące alkohol „na wynos” w godzinach nocnych. Samorząd liczy jednak, że nowe przepisy przełożą się na spokojniejsze noce, mniej hałasu i ograniczenie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej.

Nocna prohibicja na Śląsku – gdzie już obowiązuje?

Tarnowskie Góry nie są pierwsze. Podobne ograniczenia funkcjonują już w wielu miastach regionu. Nocną sprzedaż alkoholu ograniczono m.in. w Katowicach (w wybranych dzielnicach), Gliwicach, Zabrzu czy Bytomiu. Coraz więcej samorządów decyduje się na taki krok, powołując się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Trend jest wyraźny — Śląsk stopniowo zaostrza przepisy dotyczące dostępności alkoholu w nocy. Tarnowskie Góry właśnie dołączyły do tej listy.