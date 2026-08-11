Częstochowa szykuje zabezpieczenia na pielgrzymki do Jasnej Góry

Częstochowa przygotowuje się do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego związanego z uroczystościami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Największy napływ pielgrzymów jest spodziewany w połowie i pod koniec sierpnia. Na ten czas miasto zapowiada dodatkowe patrole, wsparcie medyczne i zmiany w organizacji ruchu w rejonie Jasnej Góry.

Ratownicy będą dyżurować 14/15 i 25/26 sierpnia przy Jasnej Górze

W dniach 14/15 oraz 25/26 sierpnia w rejonie Jasnej Góry i na trasach pielgrzymkowych będą dyżurować dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Pacjenci wymagający pilnej pomocy trafią do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przy ulicach Mirowskiej i Bialskiej. Pasaż Biskupa Bareły pozostanie drogą ewakuacji medycznej, dlatego ma być stale przejezdny.

Specjalna organizacja ruchu obejmie Strefę Podjasnogórską

W Strefie Podjasnogórskiej będzie obowiązywać specjalna organizacja ruchu. Na głównych trasach dojścia pielgrzymów pojawią się dodatkowe toalety przenośne, kosze na odpady i punkty czerpania wody pitnej. Działania obejmą rejon Jasnej Góry i najczęściej uczęszczane trasy.

Miasto rozstawi toalety, kosze i punkty z wodą

W pierwszym okresie wzmożonego ruchu miasto ustawi 29 kabin WC, a w drugim 21. Toalety staną w kilku lokalizacjach na głównych trasach pielgrzymkowych i w rejonie Jasnej Góry, a służby mają je regularnie serwisować. Centrum Usług Komunalnych ustawi też 8 dodatkowych koszy o pojemności 240 litrów przy toaletach przenośnych.

Częstotliwość odbioru odpadów wzrośnie na najbardziej uczęszczanych ciągach. Pielgrzymi będą mogli korzystać z 5 punktów czerpania wody pitnej, między innymi przy ulicy 7 Kamienic, ulicy 3 Maja, Rynku Wieluńskim, ulicy Wyszyńskiego i ulicy Hektarowej. Miasto przygotowuje te miejsca na dwa okresy największego natężenia ruchu.

450 policjantów ruszy do zabezpieczenia. Kolejnych 180 pod koniec sierpnia

Uroczystości zabezpieczą Policja, Straż Miejska i Państwowa Straż Pożarna. W pierwszej połowie sierpnia do działań przewidziano 450 policjantów, a od 23 do 26 sierpnia kolejnych 180 funkcjonariuszy. Straż Miejska skieruje po 30 strażników na każdy z dwóch okresów wzmożonego ruchu.

Procesja 25 sierpnia przejdzie pod osobnym zabezpieczeniem

Dodatkowe zabezpieczenie miasto zaplanowało też 25 sierpnia od godziny 17.45, gdy procesja maryjna przejdzie z Archikatedry Świętej Rodziny na Jasną Górę. Przez całą dobę w gotowości ma pozostawać również Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Miasto apeluje do mieszkańców, kierowców i pielgrzymów, by stosowali się do poleceń służb i czasowej organizacji ruchu oraz nie blokowali tras przejazdu służb ratunkowych.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI