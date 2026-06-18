Piekary Śląskie to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Zachwycają zabytkowym młynem

Historia Piekar Śląskich sięga co najmniej 1253 roku, z którego pochodzi pierwsza wzmianka o osadzie, zapisanej wówczas jako „Pecare”. Na przestrzeni wieków nazwa ewoluowała, a samo miasto przechodziło liczne zmiany administracyjne. W okresie międzywojennym funkcjonowało jako Wielkie Piekary, by w 1934 roku połączyć się z Szarlejem. Rok później, w 1935 roku, gmina oficjalnie przyjęła nazwę Piekary Śląskie. Prawa miejskie nadano Piekarom Śląskim z dniem 1 stycznia 1940 roku, jednak ze względu na wybuch II wojny światowej i okupację, ich wdrożenie w życie nastąpiło dopiero w 1947 roku. Już od XVII wieku miejscowość zyskała sławę jako ważny ośrodek pielgrzymkowy, co ugruntowało jej pozycję jako jednego z głównych w Polsce centrów kultu maryjnego.

Wyjątkowy, duchowy charakter Piekar Śląskich przyciągał nie tylko rzesze pielgrzymów, ale także najważniejsze postacie w historii Polski. W 1683 roku, w drodze pod Wiedeń, przed tutejszym obrazem Matki Boskiej modlił się król Jan III Sobieski. Kilkanaście lat później, w 1695 roku, August II Mocny właśnie w Piekarach zaprzysiągł swoje pacta conventa. W 1734 roku miasto odwiedził kolejny polski monarcha, August III, który nie tylko modlił się przed cudownym wizerunkiem, ale także wizytował lokalne kopalnie galmanu. Te wydarzenia podkreślają historyczną rangę miasta na tle dziejów całego kraju.

Piekary Śląskie mogą poszczycić się licznymi zabytkami, które świadczą o ich bogatej przeszłości. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja. Wzniesiona w latach 1841–1846 i konsekrowana w 1849 roku, stanowi wizytówkę miasta. W jej wnętrzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Piekarskiej, przyciągający co roku setki tysięcy pątników.

Kolejnym kluczowym miejscem jest Kalwaria Piekarska, malowniczo położona na wzgórzu Cerkwica. Ten wzniesiony w XIX wieku kompleks składa się z licznych kaplic pasyjnych, różańcowych oraz neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Wśród innych cennych obiektów warto wymienić Kopiec Wyzwolenia, usypany ku czci powstańców śląskich i dla upamiętnienia 250. rocznicy przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego.

Miasto skrywa również unikatowe zabytki techniki. Jednym z najciekawszych jest Młyn Reszki w dzielnicy Dąbrówka Wielka. Choć jego obecna, modernistyczna bryła powstała w latach 1940-1942, historia młynarstwa w tym miejscu jest znacznie dłuższa. Obiekt ten jest przykładem funkcjonalistycznej architektury przemysłowej, a w jego wnętrzu zachował się kompletny ciąg technologiczny młyna elektrycznego, co czyni go cennym świadectwem minionej epoki.

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Tak wyglądają Piekary Śląskie, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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