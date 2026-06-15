To miasto było kiedyś stolicą. Dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych w woj. śląskim

Racibórz to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Był stolicą Górnego Śląska

Pierwsza historyczna wzmianka o Raciborzu pochodzi z kroniki Galla Anonima z 1108 roku i dotyczy bitwy, w wyniku której gród powrócił w polskie ręce. Kluczowym momentem dla rozwoju miasta była jego lokacja na prawie flamandzkim, dokonana przez księcia Kazimierza I w latach 1211-1217. W 1299 roku książę Przemysław przekazał władzę radzie miejskiej, wprowadzając prawo magdeburskie, a miasto otoczono murami obronnymi.

Przez wieki Racibórz był siedzibą książąt opolsko-raciborskich. Po wygaśnięciu lokalnej linii Piastów w 1336 roku księstwo przeszło w ręce opawskich Przemyślidów, a następnie Hohenzollernów i Habsburgów. Od 1742 roku Racibórz, wraz z większością Śląska, znalazł się w granicach Prus. Po II wojnie światowej miasto, zniszczone w około 80%, znalazło się w granicach Polski i wymagało wieloletniej odbudowy.

Racibórz może poszczycić się wieloma cennymi obiektami architektonicznymi. Jednym z najważniejszych zabytków jest zamek książąt raciborskich, wzniesiony w latach 1281-1287. Na jego terenie znajduje się kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, która ze względu na swoje walory artystyczne nazywana jest perłą gotyku śląskiego.

Wśród cennych obiektów sakralnych wyróżnia się gotycki kościół farny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którego historia sięga 1205 roku, oraz podominikański kościół św. Jakuba z okresu przed 1258 rokiem. Na uwagę zasługuje również późnoklasycystyczny budynek Sądu, zaprojektowany przez Karla Friedricha Schinkla i wzniesiony w latach 1823-1826, a także barokowa Kolumna Maryjna na Rynku z lat 1725-1727. Pozostałością dawnych fortyfikacji jest baszta więzienna z XVI wieku.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Racibórz leży nad rzeką Odrą, w Kotlinie Raciborskiej. Jego położenie sprawiło, że do końca XIX wieku miasto pełniło funkcję portową dzięki żegludze na rzece. Dziś jest centralnym miastem powiatu raciborskiego i siedzibą wielu instytucji.

Miasto charakteryzuje się dużą ilością zieleni miejskiej, która zajmuje ponad 823 hektary. Na jego terenie znajduje się pięć parków, liczne skwery, ogrody działkowe oraz jedna z najdłuższych w Polsce alei leszczyny tureckiej, biegnąca wzdłuż ulicy Słowackiego.

Tak wygląda Racibórz, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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