Dzień Nowej Energii. TAURON organizuje niezwykłą imprezę! Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych

TAURON przygotował niezwykłą imprezę z okazji Dnia Nowej Energii. Czeka na was moc atrakcji w dwóch lokalizacjach – Chorzowie i Gliwicach. Nie przegap okazji na wspaniałą zabawę! Czekają nagrody i gadżety.

Dzień Nowej Energii w TAURON Parku Śląskim w Chorzowie: Jakie atrakcje rozgrzeją atmosferę?

Organizatorzy obiecują mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, które sprawią, że nikt nie będzie się nudził. Od plenerowych spektakli, przez dynamiczne animacje, aż po sportowe emocje – wszystko to czeka na odwiedzających w godzinach 11:00–19:00 w malowniczej okolicy łąki z neonem. Przygotujcie się na dzień pełen pozytywnej energii, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a uśmiechy nie zejdą z twarzy najmłodszych! To wyjątkowa okazja, by spędzić czas aktywnie i radośnie, czerpiąc z bogactwa programu, który został skrojony na miarę prawdziwych poszukiwaczy przygód i dobrej zabawy. Zapewniamy, że rodzinna zabawa osiągnie apogeum, a wspomnienia z tego dnia pozostaną na długo w pamięci. Jak podają organizatorzy, przygotowano szereg niespodzianek, które mają rozgrzać atmosferę i sprawić, że Dzień Nowej Energii będzie wydarzeniem, o którym będzie się mówiło jeszcze długo po jego zakończeniu.

Już od godziny 11:00 najmłodsi goście TAURON Parku Śląskiego zostaną porwani w wir fantastycznej rozrywki. Na początek, między 11:00 a 12:00, aktorzy Teatru Gry i Ludzie zaprezentują wciągający plenerowy spektakl, który z pewnością oczaruje dziecięcą publiczność. Jednak to dopiero początek!

Przez cały dzień, aż do godziny 19:00, przestrzeń wydarzenia wypełnią dynamiczne animacje prowadzone przez doświadczonych animatorów. Dzieci będą mogły wziąć udział w licznych grach i zabawach ruchowych, a także skorzystać z uwielbianych przez wszystkich atrakcji, takich jak malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków czy brokatowe i wodne tatuaże. Nie zabraknie również zabaw z muzyką, animacji z chustą, emocjonujących wyścigów w workach oraz tradycyjnego przeciągania liny.

Autor: TAURON / Materiały prasowe

Prawdziwym hitem, który zawsze wzbudza zachwyt, będzie pokaz baniek XXL. Dodatkowo, na miejscu pojawią się ulubione maskotki – TAURONEK i Wiewiórka, które chętnie pozują do zdjęć i bawią się z dziećmi, dodając wydarzeniu jeszcze więcej uroku.

To nie wszystko! W godzinach 12:00–14:00 odbędą się pokazy, gry i konkurencje sportowe organizowane przez Szkołę Piłkarską Espanola, które z pewnością przyciągną miłośników sportu. Nie zabraknie też artystycznych akcentów – w programie znajdzie się także pokaz zwycięskiej drużyny dance battle, który dostarczy dodatkowej energii i tanecznych emocji. Po intensywnej zabawie i sportowych zmaganiach, wszyscy spragnieni relaksu znajdą ukojenie w specjalnie przygotowanej strefie chilloutu. To idealne miejsce, by naładować baterie i odetchnąć przed kolejną dawką wrażeń.

Autor: TAURON / Materiały prasowe

TAURON Street Energy Battle w Gliwicach: Gdzie szukać sportowych emocji i tanecznych pokazów?

Dla tych, którzy szukają jeszcze więcej energetycznych wydarzeń, TAURON przygotował również TAURON Street Energy Battle w Gliwicach w godzinach 10:00–16:00. Znajdziecie tu sporą dawkę miejskiej kultury i sportu. Na odwiedzających czekają zapierające dech w piersiach pokazy taneczne, które rozgrzeją publiczność. Miłośnicy koszykówki będą mogli śledzić zmagania podczas turnieju koszykarskiego, a także spróbować swoich sił w mini-koszu. Dla dzieci przygotowano również kreatywne warsztaty malowania koszulek.

Nie mogło zabraknąć również strefy chilloutu od TAURON, gdzie będzie można nie tylko odpocząć, ale także naładować telefon i inne urządzenia elektroniczne. Te dwa wydarzenia, organizowane przez TAURON, to gwarancja niezapomnianej rozrywki i doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas, czerpiąc z pozytywnej energii.