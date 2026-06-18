PRL-owska mekka dygnitarzy. Słynny perła przechodzi przemianę

Gdzie odpoczywała elita PRL-u? Luksusowy Kozubnik tylko dla wybranych

Zlokalizowany w urokliwej okolicy przysiółek Kozubnik, będący częścią śląskiej miejscowości Porąbka, funkcjonował jako synonim najwyższego prestiżu i innowacyjności. To właśnie w tym miejscu, u schyłku lat 60., zainicjowano budowę gigantycznego kompleksu rekreacyjnego, który zapisał się na kartach historii Polski Ludowej.

Prace budowlane wystartowały dokładnie w 1968 roku. Głównym założeniem było wybudowanie potężnego centrum wypoczynkowego, dedykowanego załodze największych państwowych przedsiębiorstw. Stworzony w tamtym czasie Zespół Domów Wypoczynkowo-Szkoleniowych Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Porąbce wyróżniał się na tle kraju niezwykłym rozmachem i standardem.

Uroczyste otwarcie na początku lat 70. zapoczątkowało złotą erę tego miejsca. Odwiedzający mieli do dyspozycji luksusowe hotele, przestronne apartamenty, a także pełne zaplecze gastronomiczne i rozrywkowe w postaci restauracji, basenów, kortów tenisowych czy dyskotek. Jak na ówczesne standardy państwowe, oferta ta stanowiła szczyt ekskluzywności, przyciągając przede wszystkim ówczesne elity oraz prominentnych działaczy związanych z branżą hutniczą.

Od luksusu do ruiny. Smutny los kurortu w Porąbce po upadku komuny

Przemiany polityczno-gospodarcze początku lat 90. przyniosły kres świetności śląskiego kurortu. Legendarny kompleks wypoczynkowy nie poradził sobie w nowej rzeczywistości, borykając się z konsekwencjami prywatyzacji i zmianami na rynku pracy. Teren powoli pustoszał, aż ostatecznie stał się zrujnowanym pomnikiem przeszłości, odwiedzanym jedynie przez miłośników eksploracji opuszczonych miejsc i poszukiwaczy złomu.

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Kozubnik przed laty

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Wielka rewitalizacja Kozubnika. Nowe apartamenty i powrót do czasów świetności

Mimo że przez dekady wydawało się, że los kompleksu jest przesądzony, w końcu znaleźli się inwestorzy chcący odbudować jego legendę. Prawdziwy przełom nastąpił w 2017 roku, gdy na teren dawnego kurortu wjechały maszyny i ruszyły pierwsze prace remontowe.

Skutkiem tych działań było oddanie do użytku nowoczesnych apartamentów, które zaaranżowano w ocalałych budynkach z czasów PRL. Z każdym rokiem w Kozubniku przybywa odrestaurowanych przestrzeni, a całe otoczenie konsekwentnie zmienia swoje oblicze na nowocześniejsze.

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