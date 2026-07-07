Znany zakład w regionie przeprowadzi masowe zwolnienia

Walcownia Metali Dziedzice stoi przed jednym z najtrudniejszych momentów w swojej ponad 130-letniej historii. Zarząd spółki należącej do Grupy Boryszew rozpoczął procedurę zwolnień grupowych, która obejmie 200 pracowników. Oznacza to, że pracę może stracić niemal połowa obecnej załogi zakładu.

30 czerwca 2026 r. zarząd Walcowni Metali Dziedzice przekazał związkom zawodowym oficjalną informację o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zawiadomienie zostało również skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Obecnie rozpoczęły się konsultacje ze stroną społeczną, podczas których mają zostać uzgodnione warunki oraz harmonogram redukcji zatrudnienia.

Jak poinformowała rzeczniczka Grupy Boryszew Anna Janocha, zwolnienia obejmą 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 pracowników administracyjnych. Według stanu na 30 czerwca w Walcowni Metali Dziedzice zatrudnionych było 447 osób, co oznacza, że planowana redukcja obejmie blisko 45 procent całej załogi.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że decyzja nie jest związana z oceną pracy pracowników, lecz wynika wyłącznie z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej branży przetwórstwa metali w Polsce i Europie. Jak zaznacza rzeczniczka, celem restrukturyzacji nie jest wyłącznie ograniczenie zatrudnienia, ale przede wszystkim dostosowanie modelu biznesowego do aktualnych oczekiwań konsumenckich.

Grupa Boryszew zapewnia jednocześnie, że nie zamierza likwidować zakładu ani zmieniać jego podstawowego profilu działalności. Strategia spółki zakłada rozwój bardziej zaawansowanych technologicznie produktów oraz zwiększenie obecności w sektorach strategicznych, takich jak energetyka czy przemysł specjalny.

Obecnie nie wiadomo, kiedy zwolnienia zostaną wdrożone

Na razie nie wiadomo, kiedy pracownicy otrzymają wypowiedzenia ani jakie będą szczegółowe warunki odejść z firmy. Pracodawca zapowiada jednak wypłatę ustawowych odpraw, a ostateczne zasady zwolnień mają zostać wypracowane podczas trwających rozmów ze związkami zawodowymi.

Informacja o planowanych zwolnieniach pojawiła się zaledwie kilka miesięcy po obchodach 130-lecia Walcowni Metali Dziedzice. Dla jednego z najstarszych zakładów przemysłowych regionu to kolejny trudny rozdział w historii. Redukcja zatrudnienia będzie miała znaczący wpływ nie tylko na pracowników i ich rodziny, ale również na lokalny rynek pracy.

Grupa Boryszew, do której należy Walcownia Metali Dziedzice, jest jedną z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce. Z opublikowanych wyników finansowych wynika, że w 2025 roku spółka osiągnęła 4,8 mld zł przychodów oraz 35 mln zł zysku netto.

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