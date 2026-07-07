Atak w centrum i błyskawiczna reakcja służb

Do zdarzenia doszło kilka minut po północy z czwartku na piątek w centrum Bielska-Białej. Grupa młodych mężczyzn zaatakowała cztery osoby przebywające w tej części miasta. Po zadaniu ciosów napastnicy oddalili się z miejsca, licząc na uniknięcie odpowiedzialności.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Do działań włączyli się również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy przy wsparciu monitoringu miejskiego rozpoczęli analizę trasy ucieczki sprawców. Dzięki zapisom z kamer szybko udało się ustalić kierunek, w którym oddalili się napastnicy, a następnie miejsce ich pobytu.

Policjanci dotarli do jednego z lokali gastronomicznych w centrum miasta. Tam zastali mężczyzn odpowiadających rysopisom sprawców. Po potwierdzeniu ich udziału w pobiciu wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, gdzie wykonano dalsze czynności procesowe.

Zarzuty o charakterze chuligańskim

Zatrzymani to mieszkańcy Bielska-Białej w wieku od 19 do 20 lat. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili im zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

W wyniku napaści cztery pokrzywdzone osoby doznały powierzchownych obrażeń. Na szczęście żaden z poszkodowanych nie odniósł obrażeń zagrażających życiu ani zdrowiu i nie było konieczności prowadzenia długotrwałego leczenia.

Policja podkreśla, że sprawne zatrzymanie podejrzanych było możliwe dzięki ścisłej współpracy funkcjonariuszy z Bielskiej Policji i Straży Miejskiej. Istotną rolę odegrał także monitoring miejski, który po raz kolejny okazał się skutecznym narzędziem w ustalaniu przebiegu zdarzeń oraz lokalizacji sprawców. Mundurowi zaznaczają, że takie działania znacząco zwiększają skuteczność ścigania przestępców i wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Bielsko-Biała na zdjęciach: