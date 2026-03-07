Śmiertelny wypadek na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach. Helikopter LPR w akcji ratunkowej

Śmiertelny wypadek na DK1 w okolicach Czechowic-Dziedzic. Zderzenie z barierą

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, podkomisarz Sławomir Kocur, przekazał wstępne ustalenia służb dotyczące tego dramatycznego zdarzenia. Z relacji funkcjonariusza wynika, że grupa trzech kierowców poruszających się na jednośladach przemieszczała się trasą krajową w kierunku Bielska-Białej.

- W niewyjaśnionych na razie okolicznościach doszło do wywrotki dwóch z nich. Jeden upadł tak niefortunnie, że uderzył w barierę energochłonną i zginął na miejscu. Drugi motocyklista doznał złamań kończyn. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala - takie szczegóły wypadku oficer prasowy przedstawił publicznie w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej.

Paraliż na trasie DK1 w stronę Bielska-Białej. Długie utrudnienia po wypadku

Zgodnie z doniesieniami przekazanymi przez Grzegorza Modzelewskiego z Punktu Informacji Drogowej przy centrali GDDKiA, do incydentu doszło dokładnie o godzinie 15:25. Drogowcy poinformowali podróżujących, że przewidywany czas poważnych utrudnień komunikacyjnych wyniesie około dwóch godzin, a zmotoryzowani zmuszeni są korzystać z wytyczonych objazdów.

Trasa krajowa nr 1 to strategiczna droga, która łączy północną część Polski z południem na mapie komunikacyjnej. Arteria ta pozwala kierowcom dojechać prosto do przejść granicznych w czeskich Gorzyczkach i słowackim Zwardoniu.

