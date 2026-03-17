Zawody pod patronatem władz miasta

Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Imielinie przy ul. Karola Miarki 7. Wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza Imielina Krzysztofa Hajduczka. Na macie zobaczymy młodych zawodników reprezentujących kluby z całego województwa śląskiego, a także uczestników z innych regionów kraju.

Organizatorami zawodów są Śląski Związek Zapaśniczy oraz Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Siła Mysłowice”. W wydarzeniu zapowiedzieli udział również przedstawiciele władz miasta, działacze sportowi oraz sympatycy zapasów.

Zapasy to jedna z najstarszych dyscyplin sportowych, która od lat uczy młodych ludzi wytrwałości, dyscypliny i szacunku do przeciwnika. Dla wielu młodych zawodników start w takim turnieju jest pierwszym krokiem na drodze do sportowej kariery.

W Imielinie rywalizować będą dwie kategorie wiekowe. Młodzicy to zawodnicy z roczników 2012–2014, natomiast dzieci to roczniki 2015–2016. Zawodnicy zmierzą się w wielu kategoriach wagowych, a na najlepszych czekają medale, dyplomy oraz puchary drużynowe.

Program zawodów

Sportowe emocje rozpoczną się już rano, 21 marca. W godzinach od 9:00 do 10:00 zaplanowano ważenie zawodników, a następnie konferencję techniczną. O godzinie 11:00 odbędzie się oficjalne otwarcie turnieju i rozpoczną się walki eliminacyjne. Po zakończeniu finałów nastąpi uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych zawodników i drużyn.

Turniej ma szczególne znaczenie dla mieszkańców miasta. Imielin przez lata kojarzony był z silnymi tradycjami zapaśniczymi i wieloma utalentowanymi zawodnikami. Organizacja mistrzostw to okazja do przypomnienia tej historii i ponownego ożywienia sportowej pasji wśród najmłodszych.

Na zawodach będzie można spotkać także znane postacie ze świata zapasów – wśród gości pojawią się byli olimpijczycy, mistrzowie świata oraz reprezentanci Polski, którzy swoją obecnością chcą wspierać młodych sportowców.

Wstęp wolny dla kibiców

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Imielina oraz okolicznych miejscowości do kibicowania młodym zawodnikom. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a całodniowy turniej będzie doskonałą okazją, by zobaczyć z bliska sportową rywalizację i poczuć atmosferę zapaśniczej walki.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio ESKA.