Nie żyje nastoletni syn wokalisty znanego zespołu. Artysta pożegnał go rozdzierającymi serce słowami

Nie żyje młody piłkarz. Szkoła żegna syna lidera zespołu Oberschlesien

Społeczność Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w ogromnym smutku po nagłej stracie swojego podopiecznego. Zmarł Piotr Dawid, nastoletni zawodnik i uczeń trzeciej klasy liceum, którego życie przerwał okrutny los. Przedstawiciele placówki zamieścili w internecie poruszające pożegnanie, podkreślając wyjątkowy charakter zmarłego. Zwrócono również uwagę, że utalentowany nastolatek był dzieckiem popularnego polskiego artysty, znanego z wielkich scen muzycznych.

„Piotrek pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. Swoją obecnością wnosił do szkolnej społeczności wiele dobra, serdeczności i ciepła. Był kolegą, na którego zawsze można było liczyć i człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom Piotrka. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie”

Dramatyczne informacje przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych również sam ojciec chłopca, Tomasz „Haja” Dawid. Lider znanej śląskiej formacji Oberschlesien udostępnił w sieci rodzinną fotografię w czarno-białych barwach. Dołączył do niej niezwykle bolesny i krótki wpis, w którym wprost opisał swoje ogromne cierpienie po stracie ukochanego potomka.

„Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego, pełnego dobra człowieka. Zawsze będziemy cię kochać”

Zaskakująca śmierć nastolatka wstrząsnęła całym lokalnym środowiskiem, a bliscy znaleźli się w niewyobrażalnym bólu. Zaledwie pod koniec kwietnia 2026 roku cała rodzina wspólnie podziwiała piłkarskie widowisko na słynnym włoskim stadionie San Siro w Mediolanie. Wtedy muzyk grupy Oberschlesien opublikował na swoim profilu na Instagramie radosne ujęcie prosto z trybun.

„To są właśnie te chwile, gdy serce mocniej bije”

W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii z całego kraju napływają słowa wsparcia, a internauci intensywnie zastanawiają się, co doprowadziło do tak tragicznego i nagłego finału.

Tajemnicza śmierć syna Tomasza Dawida. Fani zespołu Oberschlesien przesyłają wsparcie

Artysta nie zdecydował się ujawnić opinii publicznej szczegółowych okoliczności tragedii, dlatego oficjalne powody nagłego odejścia chłopca pozostają tajemnicą. Formacja Oberschlesien cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce, w związku z czym do pogrążonej w żałobie rodziny bezustannie spływają liczne kondolencje z różnych zakątków kraju. Lider śląskiej grupy muzycznej niejednokrotnie nawiązywał w swoich tekstach do fundamentalnych i rodzinnych wartości, wypuszczając takie kawałki jak „Moje miasto”, „Dla niej” czy wymowne nagranie zatytułowane po prostu „SYNU”. Niestety, jego najważniejsze oparcie nagle zniknęło, a poruszeni tą historią słuchacze starają się podtrzymać muzyka na duchu w mediach społecznościowych.

„Bardzo mi przykro. Trzymajcie się”

My również dołączamy się do płynących zewsząd słów otuchy i przekazujemy rodzinie najszczersze wyrazy głębokiego współczucia w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach pożegnania z Piotrem.