Bezpłatne koncerty i wielkie gwiazdy w Katowicach

Od 11 do 13 września Katowice po raz kolejny staną się głównym punktem na muzycznej mapie regionu. To właśnie w tych dniach odbędą się obchody Urodzin Miasta „Kocham Katowice 2026”. Centralnym miejscem wydarzeń będzie Strefa Kultury, gdzie zaplanowano dwudniowy cykl w pełni darmowych występów z udziałem znanych artystów polskiej estrady.

Tegoroczny program skonstruowano tak, by przyciągnąć słuchaczy o zróżnicowanych preferencjach. Wśród zaproszonych gości znajdą się twórcy hip-hopowi, elektroniczni, popowi, a także artyści związani z soulem czy rockiem.

Vito Bambino i SISTARS wśród headlinerów

W piątek (11 września) przed zgromadzoną publicznością wystąpią między innymi BRK, Bass Astral oraz Grubson. Głównym wydarzeniem tego dnia będzie jednak koncert Vito Bambino. Jak zaznaczają organizatorzy, będzie to jego pierwszy bezpłatny występ plenerowy od ponad trzech lat.

Kolejnego dnia (12 września) na scenie pojawią się Łąki Łan, Kasia Sienkiewicz, Sami i raper Fukaj. Sporą niespodzianką dla fanów z pewnością będzie powrót zespołu SISTARS, który zaplanował w Katowicach swój jedyny otwarty występ plenerowy w 2026 roku. Będzie to też ich pierwszy taki koncert od przeszło dziesięciu lat.

Istotnym i niezwykle interesującym elementem obchodów ma być happening z udziałem legendarnego zespołu Dżem. Po udanej ubiegłorocznej akcji, kiedy to tłumnie odgrywano „Wehikuł czasu”, teraz grupa gitarzystów wykona wspólnie z muzykami słynny utwór „Naiwne pytania”.

Urodziny Katowic 2025:

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Rodzinne atrakcje i obchody praw miejskich

Dla uczestników przygotowano też szeroki wachlarz dodatkowych aktywności. W Strefie Kultury powstanie specjalna przestrzeń dla najmłodszych, wyposażona w dmuchańce, gry na wolnym powietrzu i stanowiska z animatorami, a także strefa gamingowa. W harmonogram wpisano również wydarzenia związane bezpośrednio z jubileuszem nadania praw miejskich Katowicom.

Trzydniową imprezę zwieńczy niedzielny, 13 września, występ Braci Steczków. Będzie to kameralny koncert zorganizowany na terenie Muzeum Śląskiego.

Prezydent miasta Marcin Krupa podkreśla, że kluczowym celem tej imprezy jest integracja mieszkańców i turystów poprzez radosne, wspólne świętowanie.