Tak Tarnowskie Góry szykują się do wielkiego święta. Miasto świętuje 500-lecie

Tarnowskie Góry są już niemal gotowe na największe święto miasta. W czwartek, 10 września, rozpoczynają się Gwarki 2026, które w tym roku mają wyjątkowy charakter – przypadają bowiem w roku obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór. Po południu centrum miasta było już pełne przygotowań. Choć oficjalny start imprezy zaplanowano na godziny wieczorne, wiele elementów wydarzenia było już gotowych.

Po godzinie 12 na rynku i okolicznych ulicach trwały ostatnie przygotowania. Większość stoisk była już ustawiona, choć wystawcy dopiero rozkładali swoje produkty i przygotowywali się na przyjęcie pierwszych klientów. Wśród nich znalazły się stoiska z rękodziełem, dekoracjami, lokalnymi produktami i różnego rodzaju wyrobami. W tegorocznej odsłonie Gwarków pojawią się ich setki.

Gotowa była także główna scena na rynku. Technicy i obsługa wydarzenia sprawdzali nagłośnienie, światła oraz pozostały sprzęt. Zanim ze sceny popłyną pierwsze dźwięki, trzeba było jeszcze dopiąć szczegóły techniczne.

W centrum miasta widać było również charakterystyczne dekoracje. Nad ulicami i w przestrzeni miasta zawisły łańcuchy z serduszkami oraz flagi w tarnogórskich barwach. Dzięki nim już kilka godzin przed rozpoczęciem oficjalnych koncertów można było poczuć, że w mieście dzieje się coś wyjątkowego.

Karuzele już stoją, ale na razie czekają

Na najmłodszych i wszystkich miłośników bardziej rozrywkowej części Gwarków również czeka sporo atrakcji. Karuzele i urządzenia lunaparkowe zostały już rozłożone, ale wczesnym popołudniem nie działały jeszcze dla odwiedzających. Pracownicy kończyli przygotowania, zanim urządzenia zostaną udostępnione uczestnikom imprezy.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w strefie gastronomicznej. Punkty gastronomiczne były już ustawione, jednak zdecydowana większość food trucków pozostawała jeszcze zamknięta. Sprzedawcy przygotowywali swoje stanowiska przed wieczornym napływem mieszkańców i gości.

Strefy gastronomiczne podczas tegorocznych Gwarków znajdziemy m.in. na Placu Wolności oraz Placu Dolnym. To właśnie tam w kolejnych dniach będzie można zrobić sobie przerwę między koncertami, spacerem po stoiskach i korzystaniem z pozostałych atrakcji.

Miasto już żyje Gwarkami

Mimo że oficjalne rozpoczęcie wydarzenia nastąpi dopiero wieczorem, w centrum Tarnowskich Gór było już gwarno. Mieszkańcy spacerowali między stoiskami, zaglądali do wystawców i przyglądali się ostatnim przygotowaniom.

Tegoroczne Gwarki będą szczególne nie tylko ze względu na skalę wydarzenia. Czterodniowa impreza jest jednym z najważniejszych punktów obchodów 500-lecia miasta. Organizatorzy przygotowali koncerty, wydarzenia rodzinne, kiermasz rękodzieła, atrakcje dla dzieci oraz tradycyjny Pochód Gwarkowski.

Na rynku już dziś wieczorem pojawią się pierwsi artyści. Gwarki rozpoczną się o godz. 18 przemarszem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Później na scenie wystąpią 300 chórzystów oraz TG Big Band. O godz. 20.15 zaplanowano oficjalne otwarcie imprezy przez burmistrza, a wieczór zakończy koncert Oberschlesien i Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie.

Zobaczcie w galerii, jak Tarnowskie Góry wyglądały na kilka godzin przed rozpoczęciem Gwarków 2026. Stoiska, scena, karuzele, dekoracje i przygotowujące się punkty gastronomiczne – miasto powoli wchodzi w tryb wielkiego świętowania.

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Gwarki 2026. Program dzień po dniu

Czwartek, 10 wrześniaScena główna – Rynek:

18:00 – Przemarsz Tarnogórskiej Orkiestry Dętej

18:20 – „Zjednoczeni w dźwięku” – 300 chórzystów

19:00 – TG Big Band

20:15 – uroczyste otwarcie Gwarków przez burmistrza

20:30 – Oberschlesien i Orkiestra Miasteczka Śląskiego

Piątek, 11 wrześniaScena główna – Rynek:

17:00 – Franek Lakuna

18:00 – TESS

18:50 – Filharmonia Śląska „Symfonia wody”

20:30 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

22:00 - przemarsz po centrum miasta Silesian Brass Quartet

Sobota, 12 wrześniaScena główna – Rynek:

16:30 – Janusz Walczuk

17:30 – Alien x Majtis

19:00 – Young Leosia

21:00 – BAJM

W sobotę i niedzielę działać będzie także TCK-owa scena i piknik rodzinny, zaplanowane w godz. 15:00–18:30. W programie znalazły się m.in. spektakle, występy zespołów, warsztaty i atrakcje dla najmłodszych.

Niedziela, 13 wrześniaNiedziela rozpocznie się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Gwarków – Pochodem Gwarkowskim o godz. 11:00. Tegoroczny pochód będzie miał rozszerzoną formułę i pokaże historię miasta na przestrzeni kolejnych epok aż do 1957 roku. Trasa prowadzić będzie od 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego ulicami Opolską, Jana III Sobieskiego, przez rondo Ranoszka i ul. Piłsudskiego, aż na Plac Wolności.

Scena główna – Rynek:

16:45 – Orkiestra Kamiliańska

17:45 – Marcin Wyrostek Ethno Coloriage

19:00 – Oskar Cyms

20:30 – Dżem

Gwarki 2026 potrwają od 10 do 13 września. Tegoroczna edycja jest częścią obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór i ma być jedną z największych w historii wydarzenia.