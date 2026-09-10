Tak Tarnowskie Góry szykują się do wielkiego święta. Miasto świętuje 500-lecie
Tarnowskie Góry są już niemal gotowe na największe święto miasta. W czwartek, 10 września, rozpoczynają się Gwarki 2026, które w tym roku mają wyjątkowy charakter – przypadają bowiem w roku obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór. Po południu centrum miasta było już pełne przygotowań. Choć oficjalny start imprezy zaplanowano na godziny wieczorne, wiele elementów wydarzenia było już gotowych.
Po godzinie 12 na rynku i okolicznych ulicach trwały ostatnie przygotowania. Większość stoisk była już ustawiona, choć wystawcy dopiero rozkładali swoje produkty i przygotowywali się na przyjęcie pierwszych klientów. Wśród nich znalazły się stoiska z rękodziełem, dekoracjami, lokalnymi produktami i różnego rodzaju wyrobami. W tegorocznej odsłonie Gwarków pojawią się ich setki.
Gotowa była także główna scena na rynku. Technicy i obsługa wydarzenia sprawdzali nagłośnienie, światła oraz pozostały sprzęt. Zanim ze sceny popłyną pierwsze dźwięki, trzeba było jeszcze dopiąć szczegóły techniczne.
W centrum miasta widać było również charakterystyczne dekoracje. Nad ulicami i w przestrzeni miasta zawisły łańcuchy z serduszkami oraz flagi w tarnogórskich barwach. Dzięki nim już kilka godzin przed rozpoczęciem oficjalnych koncertów można było poczuć, że w mieście dzieje się coś wyjątkowego.
Karuzele już stoją, ale na razie czekają
Na najmłodszych i wszystkich miłośników bardziej rozrywkowej części Gwarków również czeka sporo atrakcji. Karuzele i urządzenia lunaparkowe zostały już rozłożone, ale wczesnym popołudniem nie działały jeszcze dla odwiedzających. Pracownicy kończyli przygotowania, zanim urządzenia zostaną udostępnione uczestnikom imprezy.
Nieco inaczej wyglądała sytuacja w strefie gastronomicznej. Punkty gastronomiczne były już ustawione, jednak zdecydowana większość food trucków pozostawała jeszcze zamknięta. Sprzedawcy przygotowywali swoje stanowiska przed wieczornym napływem mieszkańców i gości.
Strefy gastronomiczne podczas tegorocznych Gwarków znajdziemy m.in. na Placu Wolności oraz Placu Dolnym. To właśnie tam w kolejnych dniach będzie można zrobić sobie przerwę między koncertami, spacerem po stoiskach i korzystaniem z pozostałych atrakcji.
Miasto już żyje Gwarkami
Mimo że oficjalne rozpoczęcie wydarzenia nastąpi dopiero wieczorem, w centrum Tarnowskich Gór było już gwarno. Mieszkańcy spacerowali między stoiskami, zaglądali do wystawców i przyglądali się ostatnim przygotowaniom.
Tegoroczne Gwarki będą szczególne nie tylko ze względu na skalę wydarzenia. Czterodniowa impreza jest jednym z najważniejszych punktów obchodów 500-lecia miasta. Organizatorzy przygotowali koncerty, wydarzenia rodzinne, kiermasz rękodzieła, atrakcje dla dzieci oraz tradycyjny Pochód Gwarkowski.
Na rynku już dziś wieczorem pojawią się pierwsi artyści. Gwarki rozpoczną się o godz. 18 przemarszem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Później na scenie wystąpią 300 chórzystów oraz TG Big Band. O godz. 20.15 zaplanowano oficjalne otwarcie imprezy przez burmistrza, a wieczór zakończy koncert Oberschlesien i Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie.
Zobaczcie w galerii, jak Tarnowskie Góry wyglądały na kilka godzin przed rozpoczęciem Gwarków 2026. Stoiska, scena, karuzele, dekoracje i przygotowujące się punkty gastronomiczne – miasto powoli wchodzi w tryb wielkiego świętowania.
Gwarki 2026. Program dzień po dniu
Czwartek, 10 wrześniaScena główna – Rynek:
- 18:00 – Przemarsz Tarnogórskiej Orkiestry Dętej
- 18:20 – „Zjednoczeni w dźwięku” – 300 chórzystów
- 19:00 – TG Big Band
- 20:15 – uroczyste otwarcie Gwarków przez burmistrza
- 20:30 – Oberschlesien i Orkiestra Miasteczka Śląskiego
Piątek, 11 wrześniaScena główna – Rynek:
- 17:00 – Franek Lakuna
- 18:00 – TESS
- 18:50 – Filharmonia Śląska „Symfonia wody”
- 20:30 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
- 22:00 - przemarsz po centrum miasta Silesian Brass Quartet
Sobota, 12 wrześniaScena główna – Rynek:
- 16:30 – Janusz Walczuk
- 17:30 – Alien x Majtis
- 19:00 – Young Leosia
- 21:00 – BAJM
W sobotę i niedzielę działać będzie także TCK-owa scena i piknik rodzinny, zaplanowane w godz. 15:00–18:30. W programie znalazły się m.in. spektakle, występy zespołów, warsztaty i atrakcje dla najmłodszych.
Niedziela, 13 wrześniaNiedziela rozpocznie się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Gwarków – Pochodem Gwarkowskim o godz. 11:00. Tegoroczny pochód będzie miał rozszerzoną formułę i pokaże historię miasta na przestrzeni kolejnych epok aż do 1957 roku. Trasa prowadzić będzie od 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego ulicami Opolską, Jana III Sobieskiego, przez rondo Ranoszka i ul. Piłsudskiego, aż na Plac Wolności.
Scena główna – Rynek:
- 16:45 – Orkiestra Kamiliańska
- 17:45 – Marcin Wyrostek Ethno Coloriage
- 19:00 – Oskar Cyms
- 20:30 – Dżem
Gwarki 2026 potrwają od 10 do 13 września. Tegoroczna edycja jest częścią obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór i ma być jedną z największych w historii wydarzenia.