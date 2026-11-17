Sceny grozy w centrum Częstochowy. 59-latek miał zaatakować policjantów

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada, w pobliżu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Według relacji świadków agresywny mężczyzna poruszał się z nożem i swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla przechodniów. Zaalarmowani policjanci podjęli interwencję, podczas której doszło do konfrontacji z 59-latkiem.

Mężczyzna miał nie tylko odmówić podporządkowania się funkcjonariuszom, ale również dopuścić się czynnej napaści. Ostatecznie policjantom udało się go obezwładnić i zatrzymać. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Kopnął policjanta i ruszył na mundurowych z nożem. Grozi mu 10 lat więzienia

Jak poinformował Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, śledczy przygotowali wobec 59-latka dwa zarzuty.

Pierwszy dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej policjanta poprzez kopnięcie go w klatkę piersiową. Drugi jest związany z czynną napaścią na funkcjonariuszy. Według ustaleń prokuratury mężczyzna miał ruszyć na policjantów z nożem, wymachiwać ostrzem i grozić im pozbawieniem życia.

Za zarzucane mu czyny 59-latkowi grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Agresywny 59-latek trafił do szpitala. Śledczy nie mogli go przesłuchać

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jego stan zdrowia uniemożliwił dotychczas przeprowadzenie czynności procesowych.

Jak wyjaśnił prokurator Tomasz Ozimek, lekarze nie wyrazili zgody na przesłuchanie 59-latka. Z tego powodu śledczy nie mogli formalnie ogłosić mu przygotowanych zarzutów.

Nie przeszkodziło to jednak prokuraturze w skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Śledczy argumentowali go zarówno grożącą mężczyźnie surową karą, jak i obawą, że po opuszczeniu szpitala mógłby dopuścić się kolejnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

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Sąd zdecydował o areszcie. 59-latek pozostaje pod opieką lekarzy

We wtorek, 17 listopada, odbyło się posiedzenie sądu w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego wobec 59-latka. Sąd przychylił się do argumentacji prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Na razie 59-latek pozostaje w szpitalu pod opieką lekarzy. Jeżeli jego stan zdrowia pozwoli na przeprowadzenie czynności procesowych, śledczy będą mieli siedem dni na formalne przedstawienie mu zarzutów i przesłuchanie.