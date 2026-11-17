Podczas uroczystości pogrzebowej ksiądz odprawiający mszę świętą odniósł się bezpośrednio do życia i dorobku zmarłego Wojciecha Klimasa. Duchowny przywołał w swoim wystąpieniu wyjątkową metaforę, mówiąc „Najbardziej dumny jestem ze stalowych śrub ukrytych w więźbie dachu. Nikt ich nie widzi. Ale to one sprawiają, że gdy przychodzi wichura, budowla stoi”.

W dalszej części przemówienia duchowny wyjaśnił, że ta metafora doskonale obrazuje charakter założyciela przedsiębiorstwa KLIMAS Wkręt-met. Biznesmen potrafił bowiem przekuć drobne i nierzadko bagatelizowane elementy w swoje życiowe osiągnięcie.

Kapłan prowadzący ceremonię zaznaczył również, że wkręty oraz śruby wytwarzane w zakładach zmarłego spajają ogromne budowle, i dokładnie w taki sam sposób Wojciech Klimas potrafił jednoczyć wokół siebie ludzi. Przedsiębiorca stanowił opokę gwarantującą poczucie bezpieczeństwa i stabilizację zarówno dla własnego biznesu, jak i dla swojej rodziny.

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Wojciech Klimas we wspomnieniach księdza. Tak traktował pracowników firmy KLIMAS Wkręt-met

Duchowny kontynuował swoją opowieść, zwracając uwagę na to, że Wojciech Klimas nigdy nie oceniał swojego przedsiębiorstwa wyłącznie przez pryzmat parku maszynowego czy też osiąganych zysków. Największą wartość stanowili dla niego współpracownicy. Zmarły wielokrotnie zaznaczał, że nie daje pracy przeszło tysiącowi osób, lecz roztacza opiekę nad ponad tysiącem rodzin. Taka postawa sprawiała, że w oczach załogi wyrastał daleko poza ramy zwykłego przełożonego.

W trakcie kazania duchowny zwrócił się bezpośrednio do zmarłego słowami „Dla tych ludzi byłeś kimś znacznie więcej niż tylko szefem. Troszczyłeś się o każdego. Potrafiłeś wysłuchać, doradzić, podać rękę”, podkreślając wyjątkowe podejście biznesmena do swoich podwładnych.

Mimo że tragicznie zmarły przedsiębiorca stworzył potężne imperium gospodarcze, to najwspanialszym i najważniejszym osiągnięciem Wojciecha Klimasa pozostawała jego rodzina. Razem ze swoją małżonką przez przeszło czterdzieści lat budował ognisko domowe, którego fundamentami były wzajemna wyrozumiałość, głęboka wiara oraz miłość.

Swoje wystąpienie podczas uroczystości pogrzebowej ksiądz zakończył krótkim podsumowaniem życia zmarłego milionera, wypowiadając słowa „Panie Wojciechu, dziękujemy, że byłeś człowiekiem przez duże C, że byłeś wspaniałym szefem, dobrym mężem i ojcem”.

Tragiczna śmierć Wojciecha Klimasa. Okoliczności bada prokuratura

Przypomnijmy, że 66-letni Wojciech Klimas odszedł 11 listopada 2026 roku. Mężczyznę odnaleziono w miejscowości Kuźnica Lechowa niedaleko Częstochowy, a jego stan był krytyczny z powodu odniesionej rany postrzałowej. Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki medycznej, jednak lekarzom nie udało się ocalić jego życia.

Wszelkie okoliczności związane ze śmiercią znanego przedsiębiorcy wyjaśnia obecnie prokuratura.