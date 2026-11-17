Makabryczne odkrycie w bloku w Tychach. Nie żyje 70-latka

Do tragedii doszło w poniedziałek, 16 listopada, w jednym z bloków przy ulicy Melchiora Kubicy w Tychach. Około godziny 17.30 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące silnego zadymienia i podejrzenia pożaru w jednym z mieszkań. Na miejsce skierowano strażaków oraz policjantów.

– 16 listopada, ok. godz. 17.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tychach otrzymał zgłoszenie dotyczące silnego zadymienia oraz podejrzenia pożaru wewnątrz jednego z mieszkań bloku przy ul. Melchiora Kubicy – przekazał mł. asp. Tomasz Ślosorz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znajdowały się zwłoki 70-letniej kobiety, która leżała na spalonej kanapie. Co szczególnie zagadkowe, ogień ugasił się samoistnie, jeszcze przed interwencją strażaków.

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Okoliczności tragedii wciąż pozostają niewyjaśnione. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł „Fakt”, ciało seniorki mieli znaleźć członkowie jej rodziny, którzy przyszli do mieszkania z wizytą.

Policja na razie nie potwierdza tych doniesień. Śledczy nie ujawniają również, co mogło doprowadzić do wybuchu pożaru ani czy to właśnie ogień przyczynił się do śmierci 70-latki. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

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Tajemnicza śmierć seniorki. Prokurator zarządził sekcję zwłok

Na miejscu tragedii pracowali policjanci, strażacy, biegły z zakresu pożarnictwa oraz prokurator. Ich zadaniem jest wyjaśnienie, w jakich okolicznościach doszło do pożaru i śmierci kobiety.

Jak poinformował mł. asp. Tomasz Ślosorz, na miejscu zdarzenia czynności przeprowadzał biegły do spraw pożarnictwa oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Tychach, który zarządził sekcję zwłok 70-latki, a okoliczności zdarzenia są ustalane.

Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy mogą okazać się wyniki sekcji zwłok oraz opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci seniorki ani w jaki sposób doszło do zaprószenia ognia.

Śledczy ustalają szczegółowy przebieg tragedii.