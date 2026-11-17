Grób Wojciecha Klimasa została całkowicie zasypana wiązankami. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły prawdziwe tłumy, w tym najbliższa rodzina, przyjaciele oraz podwładni. Zgromadzeni w ciszy oddali ostatni hołd przedsiębiorcy, który dla wielu z nich znaczył znacznie więcej niż zwykły pracodawca.

W trakcie nabożeństwa żałobnego duchowny przypomniał, że zmarły biznesmen nigdy nie sprowadzał swojego przedsiębiorstwa wyłącznie do poziomu zysków i parków maszynowych. Zamiast chwalić się stworzeniem przeszło tysiąca etatów, zawsze powtarzał, że odpowiada za byt ponad tysiąca rodzin.

Dla tych ludzi byłeś kimś znacznie więcej niż tylko szefem. Potrafiłeś wysłuchać, doradzić, podać rękę − mówił podczas kazania ksiądz.

Panie Wojciechu, dziękujemy, że byłeś człowiekiem przez duże C − podsumował kapłan.

Ostatnie pożegnanie zorganizowano 17 listopada w Częstochowie. Ceremonia wystartowała w samo południe od mszy świętej w świątyni przy ulicy Cmentarnej, a następnie trumnę z ciałem biznesmena złożono w rodzinnym grobowcu na pobliskiej nekropolii.

Mający 66 lat Wojciech Klimas odszedł 11 listopada. Przedsiębiorcę odnaleziono w krytycznym stanie z raną postrzałową w miejscowości Kuźnica Lechowa pod Częstochową. Chociaż na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a lekarze podjęli dramatyczną walkę o jego życie, mężczyzny nie zdołano ocalić.

Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada obecnie Prokuratura Rejonowa w Częstochowie.

Stworzone przez Wojciecha Klimasa i jego małżonkę przedsiębiorstwo KLIMAS Wkręt-met uchodzi obecnie za europejskiego lidera w swoim sektorze. O skali działalności firmy najlepiej świadczą statystyki, gdyż zakład produkuje dziennie około 30 milionów wkrętów i śrub, posiada w ofercie przeszło 6,5 tysiąca artykułów i wysyła swój towar do prawie 70 krajów na całym świecie.