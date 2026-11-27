Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2 (2:0) (Janicki 2', Chłań 17', Urbański 67' k. - Jurić 61', Akere 80')

Górnik Zabrze: Schulze - Zmrzly, Bochniewicz, Janicki, Josema - Hojholt, Urbański (86' Kubicki), Bernardo (77' Semik) - Peter Federico, Chłań (77' Antiste), Prekop (77' Liseth).

Wisła Płock: Leszczyński - Rogelj (46' Jurić), Kamiński, Afonso Silva, Haglind-Sangre (46' Flis), Kun - Radwański, Tavares (79' Kuczko) - Prsir (46' Hiszpański), Kobacki (68' Gallapeni), Akere.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków)

Widzów: 24367

Górnik Zabrze był faworytem piątkowej konfrontacji z Płocczanami. Oba zespoły nie przystępowały do tego meczu w najlepszych nastrojach. Podopieczni Michala Gasparika przegrali na trudnym terenie w Lubinie 0:2, a goście ulegli w derbach województwa mazowieckiego Legii Warszawa 0:1. Wicemistrzowie Polski musieli sobie radzić bez Erika Janży, który 23 listopada przeszedł operację - artroskopię kolana. Doświadczony boczny obrońca pomoże Zabrzanom dopiero wiosną.

Z okazji Meczu Barbórkowego, gospodarze wystąpili w czarno-złotych koszulkach z wizerunkiem świętej Barbary. Przed spotkaniem kibice mogli obejrzeć pokaz ratownictwa górniczego i posłuchać orkiestry dętej. Atmosfera była jedyna w swoim rodzaju!

Górnik szybko wziął się do pracy. W 2. minucie do siatki trafił Rafał Janicki, który wykorzystał świetne dośrodkowanie Kacpra Urbańskiego. Kilka minut później kapitalnie z narożnika pola karnego przymierzył Maksym Chłań, ale po analizie VAR arbiter anulował gola ze względu na faul kolegi Ukraińca. Powiedzieć, że to była kontrowersja, to nic nie powiedzieć.

"Na wszelki wypadek" Chłań trafił po raz drugi. Tym razem nie było żadnych wątpliwości! Skrzydłowy Górnika odebrał podanie od Urbańskiego i znakomicie dokręcił piłkę do bramki Leszczyńskiego. Golkiper gości był bez szans. Wisła starała się odpowiedzieć, ale jej najlepszy moment został przerwany przez... odpalenie fajerwerków przez kibiców. W końcówce pierwszej połowy podopieczni trenera Gasparika spokojnie kontrolowali mecz i na przerwę schodzili z dwubramkowym prowadzeniem.

Górnik do końca drżał o wynik. Ambitna Wisła Płock bez punktów

Po przerwie Wisła w końcu realnie zagroziła faworytowi. W 54. minucie dośrodkowanie odebrał rezerwowy Marcin Flis, ale jego uderzenie z trudem zdołał obronić Schulze. W 61. minucie było już 2:1. Po zamieszaniu w polu karnym, Schulze zdołał odbić pierwszy strzał zawodnika przyjezdnych, ale dobitka rezerwowego Juricia dała kontakt Płocczanom.

Jeżeli Wiśle wydawało się, że pójdzie za ciosem... to już 3 minuty po golu czekał na nią zimny prysznic. Prekop dostał świetne prostopadłe podanie i przy próbie minięcia Leszczyńskiego został sfaulowany przez golkipera gości. "Jedenastkę" na gola zamienił Kacper Urbański.

W 81. minucie Wisła Płock raz jeszcze wróciła do gry. Świetne podanie Adama Radwańskiego wykorzystał Samuel Akere. Nigeryjczyk wpadł w pole karne i w dobrym stylu pokonał Schulze.

Górnik miał problemy w drugiej połowie, do końca drżał o wynik, ale koniec końców odniósł zwycięstwo. Piłkarze dostosowali się poziomem do oprawy meczowej, a kibice wicemistrzów Polski wracali do domów w dobrych nastrojach. Wiśle należą się brawa za drugą połowę i zmianę taktyki, ale punktów to nie przyniosło.

Galeria ze zdjęciami: Górnik Zabrze - Wisła Płock: Zdjęcia kibiców i zawodników z wyjątkowego meczu na Arenie Zabrze

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Tradycyjnie, jak na Barbórkę przystało! 🎺 #GÓRWPŁ https://t.co/aWsg2R8kFO— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) November 27, 2026