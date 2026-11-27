Wypadek na autostradzie A1 w Pyrzowicach. Koło zapasowe doprowadziło do dachowania

Wczoraj, 26 listopada, kilka minut po godzinie 19.00 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na autostradzie A1 w Pyrzowicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na jezdni leżało koło zapasowe, które najprawdopodobniej odpadło od nieustalonego dotychczas samochodu ciężarowego. W przeszkodę uderzył 39-letni mieszkaniec województwa łódzkiego kierujący Fordem. Wskutek najechania koło odbiło się i uderzyło bezpośrednio w poruszający się sąsiednim pasem pojazd marki MG.

Samochodem marki MG kierowała 32-letnia mieszkanka Łodzi, która straciła panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do jego dachowania. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano służby ratunkowe. Poszkodowana kierująca była przytomna i trafiła do szpitala na dalsze badania.

Policja z Tarnowskich Gór szuka kierowcy ciężarówki. Apel do świadków

Funkcjonariusze z Tarnowskich Gór wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku i szukają kierowcy ciężarówki, który zgubił koło. Mundurowi wydali oficjalny komunikat z prośbą o kontakt do wszystkich osób mogących pomóc w śledztwie.

W ustaleniu okoliczności niezwykle istotne mogą okazać się relacje świadków, którzy widzieli samo odpadnięcie koła, a także nagrania z kamer samochodowych. Śledczy proszą o zgłoszenia wszystkie osoby, które przebywały w tym czasie w pobliżu miejsca wypadku.

„Jeśli jechałeś wczoraj około godziny 19.00 autostradą A1 w Pyrzowicach w kierunku Łodzi i zauważyłeś moment odpadnięcia koła z samochodu ciężarowego lub posiadasz wideorejestrator, który mógł to uwiecznić, powiadom nas”

- apelują policjanci w poście opublikowanym na Facebooku.

Każdy, kto ma wiadomości mogące przyczynić się do odnalezienia kierowcy ciężarówki, może skontaktować się bezpośrednio z wydziałem kryminalnym pod numerem telefonu 47 853 42 80 albo wysłać wiadomość na adres e-mail [email protected].