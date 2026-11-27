Do zbrodni, którą w Kochanowicach pod Lublińcem wciąż wspomina się ze zgrozą, doszło rano 7 czerwca 2025 roku. 32-letni Adam S. przyjechał wówczas do 46-letniego Mariusza R., który od kilku miesięcy spotykał się z Nikolą M., byłą partnerką Adama i matką ich kilkuletniego syna. Mężczyźni zamierzali się rozmówić i początkowo przez kilkadziesiąt minut spokojnie rozmawiali przy kawie. Gdy wyszli na podwórko, Mariusz R. powiedział do gościa: „Jeśli nie będziesz potrafił zająć się synkiem, to ja się nim zaopiekuję”. W tym momencie Adam S. wyjął z plecaka kuchenny nóż i znienacka ugodził rozmówcę w szyję, po czym wsiadł w samochód, wezwał pogotowie i pojechał na policję, jednak zaatakowany 46-latek zmarł.

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Proces Adama S. Apelacje prokuratury i obrony w Katowicach

W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Adama S. na 20 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Od tego rozstrzygnięcia odwołali się zarówno obrońca oskarżonego, jak i prokuratura.

W piątek, 27 listopada, sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Katowicach. Reprezentujący Adama S. mecenas Dominik Abłażewicz wnosił o złagodzenie wyroku, argumentując, że jego klient działał w afekcie.

„Materiał dowodowy nie wskazuje na to, by oskarżony planował pozbawienie życia Mariusza R., kwerendy internetowe wskazują na myśli samobójcze, pozostałe kwerendy - na konsekwencje zabójstwa, czyli czy ciężko jest w więzieniu. Oskarżony niezwłocznie zadzwonił na pogotowie, zgłosił się na policje, zawiadomił Nikole M. To charakterystyczne dla sprawców działających w stanie silnego wzburzenia. W tych kwerendach nie ma nic o możliwości znalezienia alibi, ukrywania się, takie postępowanie jest nie do pogodzenia z premedytacją. Oskarżony przezywał kryzys emocjonalny, miał myśli samobójcze, cierpiał z powodu izolacji od syna, nagle słyszy od kochanka jego byłej partnerki, że ten przejmie opiekę nad dzieckiem. Takie słowa mogły efekt silnego wzburzenia, gniewu” - przekonywał obrońca Adama S.

Zaostrzenia wyroku z pierwszej instancji domagała się natomiast prokuratura. Prokurator Krzysztof Droździok ponownie zażądał podwyższenia kary do 30 lat więzienia.

„Wyrok co do istoty można uznać za słuszny, z zastrzeżeniem wymiaru kary. Stan faktyczny jest jednoznaczny, nie ulegało wątpliwości, kto jest sprawcą, pozostała ocena motywów, pobudek sprawcy. W dniu 7 czerwca byłem chyba pierwszą osobą, która przesłuchiwała oskarżonego, wstępna ocena moja mogła wskazywać na silne wzburzenie Adama S., dopiero późniejsza opinia biegłych i zawartość przeglądarek internetowych wykluczyły silny stan wzburzenia. Adam S. działał z zamiarem pozbawienia życia, zaplanował to, przygotowywał się do wyeliminowania rywala” - argumentował prokurator.

Z kolei mecenas Adrian Klama, pełnomocnik Klaudii M., będącej córką zamordowanego, wniósł o dwukrotne podwyższenie zadośćuczynienia ze 100 tysięcy złotych. „Pokrzywdzona straciła ojca tuż przed ślubem. Nie w jakimś wypadku, ale z powodu zabójstwa. Ma traumę z tego powodu do teraz i leczy się. Same koszty leczenia są wysokie” - mówił mecenas Adrian Klama.

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Prawomocny wyrok dla Adama S. Sędzia uzasadnia decyzję

Katowicki sąd nie wprowadził żadnych zmian do orzeczenia wydanego wcześniej w Częstochowie. „Sąd utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Żadna z apelacji nie zasługuje na uznanie” - ogłosił przewodniczący składu sędzia Gwidon Jaworski.

„Rozstrzygniecie sądu niższej instancji należy uznać za trafne i wyważone. W szczególności w zakresie wymiaru kary. Ustalenia sądu w zakresie przebiegu zdarzenia również są trafne. Sąd odwoławczy również podziela stanowisko sądu pierwszej instancji, że nie mamy w niniejszej sprawie do czynienia z tak zwanym zabójstwem w afekcie, czyli działaniem pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznością. Sprawca przeglądał w internecie wiadomości dotyczące zabójstwa. To nie było kilka wyszukań.

W okresie od marca do 6 czerwca, czyli dnia przed zabójstwem, są takich wyszukiwań dziesiątki, a może i nawet ponad sto. Istotnie, część z nich dotyczy samobójstwa. Ale zdecydowana większość zabójstwa oraz tego, co się dzieje z później z zabójcami, jak są traktowani w więzieniu, w jakich celach przebywają, nawet czy mogą mieć telewizor w celi, co jedzą więźniowie. Trudno przyjąć, że oskarżony takiego zachowania nie planował. To nie jest jednorazowe wyszukanie czegoś w internecie. To jest konsekwentne, systematyczne szukanie informacji. Nawet jeżeli przejąć, że oskarżony planował samobójstwo.

To też nie wiadomo, czy to miało być samobójstwo zamiast zabójstwa, czy samobójstwo już po dokonaniu zabójstwa. Oskarżony świadomie wybrał taką, a nie inną drogę postępowania. Zabrał ze sobą nóż, który umieścił dla niepoznaki w plecaku, w tym plecaku niczego innego nie było. W naszym kręgu kulturowym europejskim noszenie ze sobą noża nie jest niczym normalnym. Tak samo w kręgu kultury europejskiej, chrześcijańskiej nie jest niczym normalnym i usprawiedliwionym pozbawienie życia konkurenta do tej samej Kobiety.

Natomiast to, że oskarżony nie ukrywał się, że oddał się w ręce policji, że zadzwonił na numer alarmowy, to wszystko jest prawda, ale to również jest element przyjętego planu. Oskarżony przecież jest osobą poczytalną dorosłą. Niecierpiącą na żadne zaburzenia, więc ma świadomość tego, że sprawcy zabójstw są poszukiwani do skutku. Tak naprawdę do końca życia, że nie ma możliwości ukrycia się. I zostają tak naprawdę dla sprawcy zabójstwa dwie możliwości - albo oddanie się w ręce policji i liczenie na niski wymiar kary albo samobójstwo.

Również i sposób działania oskarżonego, który zaatakował z zaskoczenia osobę, z którą zapewne nie miałby dużych szans w jakiejś otwartej walce, bo bo pokrzywdzony był mocno zbudowany mężczyzną wyższym od oskarżanego i też wysportowanym. Co do wymiaru kary; Jest ona wyważona, stonowana, wbrew temu co mówi obrońca, to nie jest kara eliminacyjna. Oskarżony liczy 32 lata. W tej chwili półtorej roku przebywa w zakładzie. Gdy wyjdzie z zakładu karnego, będzie młodszy od każdego obecnego teraz na tej sali” - uzasadnił werdykt sędzia Jaworski.

Orzeczenie jest prawomocne, a skazanemu przysługuje już wyłącznie kasacja wyroku do Sądu Najwyższego. Mecenas Dominik Abłażewicz zapowiedział, że wystąpi o pisemne uzasadnienie decyzji sądu, po czym wspólnie z Adamem S. podejmie decyzję w sprawie ewentualnej kasacji.