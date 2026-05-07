Dewastacja nagrobków na cmentarzu komunalnym. "To nie miało prawa się wydarzyć"

Szokujące sceny na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju. Nieznani sprawcy zniszczyli nagrobki oraz fotografie zmarłych. Sprawa wyszła na jaw 9 kwietnia, gdy administrator nekropolii zauważył uszkodzenia i powiadomił policję. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz techników kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację.

Według ustaleń zdewastowanych zostało łącznie kilkanaście grobów.

– Dokładnie było 12 zniszczonych grobów, z czego jedna płyta nagrobna była całkowicie przewrócona – przekazał w rozmowie z redakcją "ESKI" administrator cmentarzy komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju.

Jedna z płyt nagrobnych została całkowicie przewrócona, a na wielu mogiłach rozbito fotografie zmarłych. Policja prowadzi postępowanie w kierunku znieważenia miejsca spoczynku zmarłych. Za takie przestępstwo grozi kara do dwóch lat więzienia. Administrator oszacował także wstępną wysokość strat.

– Można powiedzieć plus minus około 10 tysięcy złotych – usłyszeliśmy.

„To ogromny cmentarz”. Śledczy sprawdzają monitoring

Funkcjonariusze próbują ustalić, kiedy dokładnie doszło do dewastacji. To jednak nie jest łatwe, ponieważ teren nekropolii nie jest objęty pełnym monitoringiem. Jak przekazała policja, sprawdzane są jedynie kamery znajdujące się przy drogach dojazdowych do cmentarza.

– To bardzo duży teren, obejmujący wiele hektarów. Na chwilę obecną nie mamy nagrań, które wskazywałyby sprawców – przekazała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka jastrzębskiej policji.

Śledczy podkreślają, że nie wiadomo również, czy do zniszczeń doszło nocą, czy w ciągu dnia. Administrator odkrył uszkodzenia dopiero podczas codziennych prac na cmentarzu. Na miejsce wówczas została wezwana policja, która wykonała czynności na miejscu zdarzenia.

To nie pierwszy taki incydent

Jak wynika z relacji administratora cmentarza, podobna dewastacja miała miejsce już wcześniej —w listopadzie 2022 roku. Wówczas zdemolowano 16 nagrobków. Uszkodzone zostały porcelanowe fotografie zmarłych.

Obecnie policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć coś podejrzanego w rejonie cmentarza przy ul. Okrzei, o kontakt z funkcjonariuszami. Śledczy liczą, że pomoc mieszkańców pozwoli ustalić sprawców bulwersującego aktu wandalizmu.

Zobaczcie, jak wygląda zdemolowane nagrobki na jastrzębskim cmentarzu komunalnym: