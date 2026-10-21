Dramat w Rybniku! Ratownicy reanimowali 32-latka. Mężczyzna zmarł

Dramatyczna akcja ratunkowa w Rybniku

Do tragicznego zdarzenia doszło w Rybniku w dzielnicy Chwałowice. Służby we wtorek, 20 października przed południem otrzymały zgłoszenie dotyczące zadławienia 32-letniego mężczyzny na posesji przy ul. Zwycięstwa. Na miejsce skierowano pomoc medyczną, a w akcji uczestniczył również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozpoczęła się walka o życie mężczyzny. Prowadzono reanimację, jednak mimo wysiłków ratowników i udzielonej pomocy 32-latek zmarł.

Policja potwierdza tragiczny finał interwencji

Informację o zdarzeniu potwierdzili rybniccy policjanci. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że zgłoszenie dotyczyło zadławienia mężczyzny.

Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo również, czym mężczyzna miał się zadławić. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Pierwsza pomoc - czy wiesz, jak jej udzielić? Pytanie 1 z 10 Wypadek samochodowy Robię zdjęcie telefonem i umieszczam na stronie społecznościowej. Dzwonię na numer alarmowy 999 lub 112, podaję dokładne miejsce, rodzaj i opis wypadku, kto został poszkodowany i ile osób potrzebuje pomocy medycznej. Następne pytanie

Zadławienie. Jak pomóc osobie, która się dusi?

W przypadku zadławienia liczy się każda sekunda. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, przede wszystkim zachowajmy spokój i jak najszybciej oceńmy, czy poszkodowany może oddychać i kaszleć. Jeśli jest w stanie skutecznie kaszleć, zachęcajmy go do dalszego kaszlu i obserwujmy, czy jego stan się nie pogarsza. Nie należy na siłę wkładać palców do ust ani próbować wyciągać przedmiotu, którego nie widać.

Jeśli kaszel staje się nieskuteczny, a osoba nie może swobodnie oddychać, mówić ani kaszleć, należy wezwać pomoc pod numerem 112 lub poprosić kogoś o wykonanie telefonu. U dorosłego poszkodowanego należy pochylić tułów do przodu i wykonać do pięciu zdecydowanych uderzeń nasadą dłoni między łopatkami, za każdym razem sprawdzając, czy ciało obce zostało usunięte. Jeśli to nie przyniesie efektu, należy wykonać do pięciu uciśnięć nadbrzusza, obejmując poszkodowanego od tyłu i uciskając pięścią obszar powyżej pępka, ale poniżej mostka, do wewnątrz i ku górze. Jeśli zadławienie nie ustępuje, należy naprzemiennie powtarzać pięć uderzeń między łopa