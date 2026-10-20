Jarmark na Nikiszu 2026. Data wydarzenia jest już znana

Najbliższa edycja Jarmarku na Nikiszu zaplanowana jest na okres od 11 do 13 grudnia 2026 roku. W trakcie tych trzech dni kultowe katowickie osiedle będzie gościć miłośników gwiazdkowych upominków, lokalnych specjałów i magicznego klimatu.

Proces selekcji wystawców nie należał do najprostszych. Organizatorzy przyznali, że chętnych do udziału było rekordowo dużo, a wysoki standard prezentowanych wyrobów sprawił, iż tegoroczna rekrutacja była jedną z najbardziej wymagających w dziejach tej imprezy.

Ostatecznie zgodę na udział otrzymało blisko 200 twórców i firm. Około 15 procent z nich to debiutanci na nikiszowieckim wydarzeniu. Taki dobór ma na celu pielęgnowanie jarmarkowej tradycji przy jednoczesnym wprowadzaniu świeżych elementów do jej oferty.

Jarmark na Nikiszu 2025:

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Regionalne rarytasy na wyciągnięcie ręki: sery, miody i wiele więcej

To, co najmocniej przyciąga na tego typu imprezy, to produkty spożywcze, których próżno szukać na półkach supermarketów. Na Nikiszu zaprezentują się specjaliści od pszczelarstwa, twórcy tradycyjnych przysmaków i dostawcy lokalnego jadła.

Wśród zaproszonych wystawców znaleźli się m.in.:

Pasieki oferujące miody i wyroby pszczele – swój udział potwierdziły m.in. Ekomiody, Pasieka Miody Domańskich, Pasieka Morawskich, Pasieka Pasjonata, Pasieka Pod Wierzbami i Pasieka Pszczółkowo.

Producenci serów i nabiału – pojawią się m.in. Kozi Dar, Kozia Kraina i Sery z Obrowca.

Dostawcy słodyczy i czekolady – odwiedzający będą mogli zajrzeć do stoisk Manufaktury Cukierków, Piernikowego Love, Sobieraj Chocolate, Świata Słodyczy, Wanilijki oraz Zatopionych – Owoców w Czekoladzie.

Twórcy tradycyjnych i lokalnych specjałów – obecni będą m.in. Płatek Tradycyjne Wyroby Lisieckie, Rolniczy Handel Detaliczny „Papierówka” i Ryby Wędzone Paweł Szymczak.

Specjaliści od kawy i trunków – zaprezentują się Palarnia Kawy Kawuszka oraz Winnica Patria.

Smakosze mają więc wiele powodów, aby dokładnie zapoznać się z ofertą stoisk. Należy zaznaczyć, że opublikowany spis wystawców to tylko wykaz uczestników i nie prezentuje pełnego asortymentu na poszczególnych stanowiskach.

Rękodzieło, ceramika i biżuteria. Idealne prezenty świąteczne

Nikiszowiecki jarmark to także idealna okazja na znalezienie upominku z duszą, znacznie ciekawszego niż masowe produkty ze sklepów. W gronie wystawców znalazła się imponująca liczba artystycznych pracowni i rzemieślniczych marek.

Wśród nich zobaczymy m.in.:

Twórców biżuterii – zaprezentują się m.in. Migotki Jewelry, MW Simple JWLR, Pasek Piotr i Anna Pracownia Rękodzieła, Pociecha Jewelry oraz Silver-Style Grzesiński.

Pracownie ceramiczne i dekoracyjne – swoje dzieła pokażą Górek Ceramik, Gruby Kot Ceramika, Olideco Ceramika, Pracownia Ceramiczna Rudy Kot, Pracownia Ceramiki Artystycznej Amfora i WM Ceramika.

Twórców dekoracji bożonarodzeniowych – w tym Elma – Bombki Choinkowe, Skrzatkowo – Ozdoby Świąteczne i Sylvia Pietrek – Witrażowy Upominek.

Artystów tworzących z tekstyliów i włóczki – m.in. Ńitula Pracownia Krawiecka, Pluszowe z Kłębka, Pomotlane i Szydełkowa Kamelia.

Autorów unikalnych ozdób i przedmiotów użytkowych – pojawią się m.in. Manufaktura Decha, Qdizajn, Saga Decorations i Złote Dłuto.

To znakomita oferta dla osób poszukujących nieszablonowych dekoracji wnętrz, biżuterii, artystycznej ceramiki czy innych drobnych przedmiotów idealnych na wyjątkowy prezent.

Gorące posiłki dla zmarzniętych. Gastronomia na Jarmarku na Nikiszu

Wizyty na jarmarku nie sposób uznać za kompletną bez ciepłego posiłku. Wśród zaakceptowanych wystawców nie mogło zabraknąć strefy gastronomicznej i różnorodnych konceptów kulinarnych.

Znajdziemy tu m.in. Gastro Karry Maciej Błotko, Pan Kluska Silesian Street Food, Pierożki Babci Władzi oraz Tolu Concept Group, serwujące raclette i dania alpejskie.

Sama nazwa stoiska to dopiero przedsmak kulinarnej przygody, zwiastujący bogactwo wyboru – od klasycznego street foodu po potrawy inspirowane smakami Alp.

Kogo jeszcze spotkamy wśród 200 wystawców?

Asortyment jarmarku nie zamyka się wyłącznie na artykułach spożywczych, ozdobach i ceramice. Wśród zaproszonych gości znalazły się również studia florystyczne i malarskie, projektanci mody, twórcy oryginalnych dekoracji, a także różnorodne stowarzyszenia oraz instytucje edukacyjne i terapeutyczne.

Na liście potwierdzonych uczestników widnieją m.in. Fundacja #TeamLitewka, Fundacja Giesche, Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” i Warsztat Terapii Zajęciowej Katowice-Giszowiec.

Tak imponująca różnorodność gwarantuje, że wydarzenie przyciągnie zarówno amatorów świątecznych zakupów, jak i osoby pragnące po prostu nacieszyć się urokliwym grudniowym popołudniem w magicznej oprawie.

Najbliższa edycja Jarmarku na Nikiszu zaplanowana jest na 11–13 grudnia 2026 roku. Warto zarezerwować ten czas, jeśli marzy się Wam świąteczna przechadzka, łowy na oryginalne podarunki lub odkrywanie regionalnych smaków.