Sylwester 2026/2027. Gołębiewski zaprasza nad morze

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował ofertę dla osób, które chcą połączyć sylwestrową zabawę z kilkudniowym wypoczynkiem nad Bałtykiem. Bal poprowadzą dziennikarze Katarzyna Zdanowicz i Jarosław Kuźniar.

Organizatorzy zapowiadają muzykę na żywo w wykonaniu zespołu coverowego, występy DJ-a, tancerki, eleganckie dekoracje oraz uroczystą kolację z częścią bufetową. Nie zapomniano również o najmłodszych. Dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat przygotowano osobny bal z animatorami, muzyką i licznymi atrakcjami.

Ile kosztuje Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Osoby planujące sylwestrową noc w Gołębiewskim muszą uwzględnić koszt samej zabawy oraz zakwaterowania. Bilet na bal dla dorosłych zameldowanych w hotelu kosztuje 1250 zł od osoby. Goście z zewnątrz zapłacą 1500 zł za osobę, a wejście na bal dla dziecka w wieku do 14 lat kosztuje 250 zł.

Do tego należy jeszcze doliczyć nocleg np. od 30 grudnia do 1 stycznia - jest to wówczas koszt 3 077,37 zł w przypadku oferty elastycznej, a cena ta obejmuje dwie osoby dorosłe. Za dwie noce i bal dla dwóch osób dorosłych będziemy musieli więc zapłacić 5577,37 zł. Jak natomiast wygląda oferta u konkurencji, czyli w najdłuższym hotelu w Europie - Mercure Szczyrk Resort? Sprawdzamy!

Mercure Szczyrk Resort też szykuje luksusowego Sylwestra

Nie tylko nad Bałtykiem można przywitać Nowy Rok w wyjątkowej scenerii. Swoją propozycję przygotował również Mercure Szczyrk Resort, położony w Beskidach. Hotel zaprasza na bal sylwestrowy inspirowany Krainą Lodu.

W programie znalazły się koncert na żywo, muzyka taneczna z udziałem DJ-ów, show sceniczne, lodowy bar oraz specjalne strefy atrakcji. Co ciekawe, bal poprowadzi Dorota Gardias, która będzie towarzyszyć gościom podczas odliczania ostatnich sekund 2026 roku.

Oferta jest skierowana również do rodzin, tak jak ma to miejsce w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Dla dzieci przewidziano osobny bal i animacje inspirowane Krainą Lodu. Dzięki temu rodzice i najmłodsi będą mogli świętować w ramach jednego pobytu, ale z atrakcjami dopasowanymi do ich potrzeb.

Ile kosztuje Sylwester w Mercure Szczyrk Resort?

Zgodnie z ofertą opublikowaną na stronie hotelu pakiet sylwestrowy dla dwóch osób dorosłych kosztuje 4999 zł. W cenie uwzględniono dwa noclegi, od 30 grudnia 2026 r. do 1 stycznia 2027 r., śniadania w formie bufetu, obiadokolacje oraz udział w balu sylwestrowym. Pakiet obejmuje również bal dla dzieci, program animacyjny i dostęp do strefy FLOW Water & Fun na warunkach określonych przez hotel.

Pod względem ceny korzystniej wypada oferta obiektu Mercure Szczyrk Resort. Pakiet dla dwóch osób dorosłych kosztuje 4999 zł i obejmuje dwa noclegi, wyżywienie oraz udział w balu sylwestrowym.

W przypadku Gołębiewskiego w Pobierowie to koszt 5577,37 zł, ale do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze bilety na bal sylwestrowy dla dzieci w wysokości 250 zł (dla dzieci od 0 do 14 roku życia), jeśli zdecydujemy się na przyjazd razem z pociechami. Podsumowując, różnica w cenie jest więc zauważalna, ale nie jest drastyczna.

Andrzejki w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Menu