Interwencja w Wodzisławiu Śląskim. Klient stacji paliw obezwładnił uzbrojonego mężczyznę

W sobotni wieczór, 21 listopada, pracownik stacji paliw w Wodzisławiu Śląskim dostrzegł mężczyznę strzelającego z pistoletu i niezwłocznie wezwał służby. Jeszcze przed przyjazdem patrolu na zdarzenie zareagował jeden z klientów przebywających na terenie stacji.

Świadek ruszył w stronę uzbrojonego 38-latka i skutecznie go obezwładnił, co pozwoliło uniknąć dalszego zaostrzenia niebezpiecznej sytuacji.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze przejęli pistolet i zatrzymali 38-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. Wkrótce okazało się, że tego samego wieczoru brał on udział w jeszcze jednym groźnym zdarzeniu.

Według ustaleń śledczych mężczyzna chwilę wcześniej miał kierować groźby pod adresem swojego dawnego znajomego. W trakcie tamtego incydentu miał także wyciągnąć broń i kilkukrotnie wystrzelić w ziemię.

Pokrzywdzony 42-latek z powiatu wodzisławskiego zgłosił policji otrzymywane groźby. Wówczas w sprawie nastąpił nieprzewidziany zwrot akcji.

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Zatrzymanie w powiecie wodzisławskim. Poszukiwany 42-latek trafił do zakładu karnego

Po weryfikacji danych zgłaszającego w policyjnych bazach wyszło na jaw, że 42-latek był osobą poszukiwaną. Mężczyzna miał wyznaczoną karę 60 dni pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów, dlatego mundurowi go zatrzymali i przetransportowali do zakładu karnego.

Odebrany 38-latkowi przedmiot zidentyfikowano natomiast jako pistolet alarmowo-hukowy dostępny bez zezwolenia. Przeprowadzone badanie potwierdziło ponadto, że zatrzymany znajdował się pod wpływem alkoholu.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 38-latka tymczasowy areszt, a dokładny przebieg zdarzeń bada prowadzone śledztwo. Za kierowanie gróźb karalnych mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.