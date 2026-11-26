Koniec opłat na autostradzie A4. Ponad 50 osób straci pracę

To, co dla kierowców jest długo wyczekiwaną wiadomością, dla pracowników Stalexport Autostrada Małopolska oznacza konieczność szukania nowego zatrudnienia. Spółka Stalexport Autostrady poinformowała w komunikacie giełdowym o planowanych zwolnieniach grupowych w swojej spółce zależnej.

Decyzja ma bezpośredni związek z wygaśnięciem umowy koncesyjnej na zarządzanie autostradą A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Nastąpi to 15 marca 2027 r. Dzień później zarządzanie trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony nie będą już musieli płacić za przejazd tym odcinkiem.

– Przyczyną podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia jest konieczność dostosowania struktury organizacyjnej oraz poziomu zatrudnienia Spółki Zależnej do zmian w zakresie prowadzonej działalności – informuje Stalexport w komunikacie giełdowym.

Zwolnią niemal wszystkich. Pracę zachowa tylko zarząd

Jak informuje „Dziennik Zachodni”, obecnie Stalexport Autostrada Małopolska zatrudnia 53 osoby. Zgodnie z zapowiedziami spółki pracę straci 51 z nich. Stanowiska zachowają jedynie dwaj członkowie zarządu.

– Zwolnienia grupowe obejmą wszystkich pracowników Spółki Zależnej, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki Zależnej – czytamy w komunikacie.

Redukcja zatrudnienia zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Autostrada A4:

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Koniec pewnej epoki na A4. Spółka działa od blisko 30 lat

Stalexport Autostrada Małopolska powstała w 1998 r. Jej głównym zadaniem była realizacja obowiązków wynikających z umowy koncesyjnej dotyczącej przystosowania trasy pomiędzy Katowicami a Krakowem do wymogów płatnej autostrady, a następnie jej eksploatacji.

Przez lata spółka odpowiadała m.in. za prowadzenie inwestycji, utrzymanie autostrady oraz pozyskiwanie finansowania na realizację przedsięwzięć związanych z infrastrukturą drogową.

Warto podkreślić, że Autostrada A4 między Katowicami a Krakowem jest jedną z najbardziej uczęszczanych tras na południu Polski. W 2025 r. korzystało z niej średnio 50,2 tys. pojazdów na dobę. To o około 2 tys. więcej niż w latach 2023 i 2024.

Już 16 marca 2027 r. kierowcy samochodów osobowych będą mogli przejechać tym odcinkiem bez ponoszenia opłat. Dla kilkudziesięciu pracowników obecnego zarządcy autostrady zakończenie koncesji będzie jednak oznaczało utratę pracy.