Dźwig uszkodził trakcję w Katowicach. Gigantyczna awaria komunikacyjna

Poniedziałkowy poranek, 21 września, przyniósł duże utrudnienia na ulicy Kościuszki w Katowicach. Tuż przed godziną 10:00 pojazd ciężarowy wyposażony w podniesiony dźwig HDS uszkodził sieć trakcyjną.

Zniszczenia okazały się bardzo rozległe. Paweł Cyz, pełniący funkcję rzecznika Tramwajów Śląskich, potwierdził w rozmowie z „Super Expressem”, że uszkodzeniu uległo niemal pół kilometra przewodów na trasie prowadzącej od placu Miarki w stronę dzielnicy Brynów.

To zdarzenie wywołało natychmiastowe konsekwencje i całkowicie sparaliżowało ruch tramwajów kursujących w tym rejonie miasta.

Z uwagi na brak możliwości przejazdu, z trasy zniknęło aż siedem linii tramwajowych. Aby zminimalizować skutki awarii, przewoźnik zdecydował o uruchomieniu komunikacji zastępczej, wypuszczając na trasę dwa autobusy mające obsłużyć ruch pasażerski.

Przedstawiciele Tramwajów Śląskich apelują o cierpliwość, ponieważ zarówno kierowcy, jak i osoby korzystające z transportu zbiorowego w okolicach ulicy Kościuszki muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Naprawa potrwa do wtorku. Służby na miejscu

Biorąc pod uwagę rozmiar zniszczeń, ekipy techniczne będą potrzebowały czasu na usunięcie usterki. Zgodnie z komunikatami płynącymi z Tramwajów Śląskich, prace naprawcze mogą przedłużyć się do wtorku, 22 września, zanim przywrócony zostanie normalny rozkład jazdy.

– To na tyle poważna awaria, że naprawa najprawdopodobniej potrwa do jutra, 22 września – przekazał Paweł Cyz, rzecznik Tramwajów Śląskich.

Pracownicy techniczni mają przed sobą trudne zadanie odbudowy zniszczonego półkilometrowego fragmentu infrastruktury trakcyjnej. W konsekwencji pasażerowie z Katowic powinni przygotować się na to, że we wtorek nadal konieczne będzie korzystanie z zastępczych autobusów zamiast tramwajów.

Spółka Tramwaje Śląskie prosi mieszkańców o doliczenie dodatkowego czasu na dojazd, szczególnie jeśli planują podróż na odcinku łączącym Brynów ze śródmieściem Katowic.

Wszelkie aktualizacje dotyczące sytuacji i funkcjonowania komunikacji mają być przekazywane pasażerom na bieżąco za pośrednictwem przewoźnika.

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