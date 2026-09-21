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Dźwig uszkodził trakcję w Katowicach. Gigantyczna awaria komunikacyjna
Poniedziałkowy poranek, 21 września, przyniósł duże utrudnienia na ulicy Kościuszki w Katowicach. Tuż przed godziną 10:00 pojazd ciężarowy wyposażony w podniesiony dźwig HDS uszkodził sieć trakcyjną.
Zniszczenia okazały się bardzo rozległe. Paweł Cyz, pełniący funkcję rzecznika Tramwajów Śląskich, potwierdził w rozmowie z „Super Expressem”, że uszkodzeniu uległo niemal pół kilometra przewodów na trasie prowadzącej od placu Miarki w stronę dzielnicy Brynów.
To zdarzenie wywołało natychmiastowe konsekwencje i całkowicie sparaliżowało ruch tramwajów kursujących w tym rejonie miasta.
Z uwagi na brak możliwości przejazdu, z trasy zniknęło aż siedem linii tramwajowych. Aby zminimalizować skutki awarii, przewoźnik zdecydował o uruchomieniu komunikacji zastępczej, wypuszczając na trasę dwa autobusy mające obsłużyć ruch pasażerski.
Przedstawiciele Tramwajów Śląskich apelują o cierpliwość, ponieważ zarówno kierowcy, jak i osoby korzystające z transportu zbiorowego w okolicach ulicy Kościuszki muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
Naprawa potrwa do wtorku. Służby na miejscu
Biorąc pod uwagę rozmiar zniszczeń, ekipy techniczne będą potrzebowały czasu na usunięcie usterki. Zgodnie z komunikatami płynącymi z Tramwajów Śląskich, prace naprawcze mogą przedłużyć się do wtorku, 22 września, zanim przywrócony zostanie normalny rozkład jazdy.
– To na tyle poważna awaria, że naprawa najprawdopodobniej potrwa do jutra, 22 września – przekazał Paweł Cyz, rzecznik Tramwajów Śląskich.
Pracownicy techniczni mają przed sobą trudne zadanie odbudowy zniszczonego półkilometrowego fragmentu infrastruktury trakcyjnej. W konsekwencji pasażerowie z Katowic powinni przygotować się na to, że we wtorek nadal konieczne będzie korzystanie z zastępczych autobusów zamiast tramwajów.
Spółka Tramwaje Śląskie prosi mieszkańców o doliczenie dodatkowego czasu na dojazd, szczególnie jeśli planują podróż na odcinku łączącym Brynów ze śródmieściem Katowic.
Wszelkie aktualizacje dotyczące sytuacji i funkcjonowania komunikacji mają być przekazywane pasażerom na bieżąco za pośrednictwem przewoźnika.
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