Żywa muzyka, choreografia i afterparty do rana. Roots Experience przejmuje katowickie Królestwo!

Gdy klasyczny koncert to za mało, a wyjście do zwykłego klubu przestało wystarczać, naprzeciw oczekiwaniom wychodzi Roots Experience. 25 września katowickie Królestwo stanie się przestrzenią wielowymiarowego widowiska, które płynnie łączy energię ośmioosobowego zespołu na żywo z klubowym rytmem nocy.

8 muzyków, sceniczne show i żywy taniec

Roots Experience to koncept stworzony z myślą o osobach, które od wyjścia na miasto oczekują czegoś więcej niż tylko biernego słuchania muzyki. Na scenie pojawi się 8-osobowy skład muzyków na żywo, a brzmienia z pogranicza funku, popu, soulu, r&b oraz hip-hopu zostaną obudowane dopracowaną choreografią, oprawą świetlną i sceniczną energią Charliego H.

To nie jest zwykły występ, lecz pulsujący ruchem performance, w którym granica między sceną a publicznością zaciera się od pierwszych minut.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Program wieczoru (25 września | Klub Królestwo)

19:30: Otwarcie bramek

20:00: Warm-up set: DJ Shine

21:30: MAIN SHOW: Roots Experience (Charlie H + 8-osobowy band live)

23:00 - 03:00 - Afterparty: DJ Shine (Hity z lat 70., 80., 90. i współczesne klubowe brzmienia)

Jedna noc, pełne doświadczenie. Koncert przejrzysto przechodzi w afterparty

Najmocniejszym wyróżnikiem Roots Experience jest brak sztywnego końca po zgaszeniu reflektorów na scenie. Od godziny 23:00 nad parkietem Królestwa zapanuje DJ Shine - pasjonat muzycznych brzmień lat 70., 80. i 90. oraz klasyki popu i funku.

Uczestnicy wydarzenia nie muszą szukać kolejnego miejsca na mapie Katowic ani płacić za osobne wejściówki do klubów. W ramach jednego biletu (od 80 zł) dostają kompletny plan na cały wieczór - od pierwszych dźwięków warm-upu, przez pełnoprawne widowisko sceniczne, aż po całonocny taniec na parkiecie do 3:00 nad ranem.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Katowicka kultura nightlife’u na najwyższym poziomie

To nie przypadek, że Roots Experience ma swoją premierę właśnie w Katowicach - mieście, które od lat dynamicznie rozwija swoją muzyczną tożsamość i przyciąga poszukiwaczy świeżych, jakościowych brzmień. Wydarzenie wpisuje się w nowoczesny, tętniący życiem klimat stolicy Śląska, łącząc lokalną przestrzeń klubową z produkcją na najwyższym poziomie scenicznym. Wyjątkowy charakter projektu oraz jego wkład w kulturalną mapę miasta został doceniony - wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowic.

Gdzie szukać biletów i szczegółów?

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich poszukujących dobrej energii, autentycznego brzmienia instrumentów na żywo i nocy pełnej tańca w gronie znajomych.

Kiedy: Piątek, 25 września 2026 r. (start bramek: 19:30)

Gdzie: Klub Królestwo, Katowice (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1)

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Posłuchaj materiału i poznaj projekt: www.charlieh.eu

Bilety: Dostępne w sprzedaży online na platformie GoingApp oraz na miejscu przed wydarzeniem (płatność online).