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Odblokowane 287 mln zł z UE dla Tramwajów Śląskich
Spółka Tramwaje Śląskie poinformowała o odblokowaniu 287 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Fundusze, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, pozwolą na budowę nowej linii tramwajowej na południe Katowic oraz trasy w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada.
Prezes Tramwajów Śląskich o powodach odblokowania wsparcia
Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Ich wypłatę wstrzymało Centrum Unijnych Projektów Transportowych w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej, dotyczącym podejrzeń o oszustwa i korupcję przy przetargach. Według prezesa Tramwajów Śląskich Krzysztofa Mikuły, odblokowanie wsparcia to efekt gruntownych zmian w spółce.
Skoncentrowaliśmy się na uporządkowaniu procesów, wyeliminowaniu ryzyk oraz przywróceniu pełnej wiarygodności projektów. Dzięki temu dziś możemy przekazać mieszkańcom - podróżnym, że dwie niezwykle istotne inwestycje dla Katowic i Sosnowca będą realizowane - podkreślił Mikuła.
Nowa linia w Katowicach i trasa tramwajowa w Sosnowcu
Odzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na dwa kluczowe projekty w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:
- Tramwaj na południe Katowic: Nowa linia o długości 4,6 km połączy Centrum Przesiadkowe Brynów z nowym Centrum Przesiadkowym Kostuchna. Trasa, biegnąca w dużej mierze skrajem lasu, obsłuży sześć przystanków. Przejazd do centrum miasta zajmie około 25 minut. W przetargu prowadzonym przez spółkę Katowickie Inwestycje złożono 14 ofert o wartości od 356,8 mln zł do 522 mln zł.
- Linia w Sosnowcu: Projekt zakłada budowę torowiska wzdłuż ulicy 11 Listopada, które połączy Rondo Jana Pawła II z Rondem Żołnierzy Wyklętych. Prace obejmą również przebudowę istniejącego torowiska do skrzyżowania z ul. gen. Władysława Andersa. Pierwszy przetarg, ogłoszony w czerwcu, unieważniono z powodu zmian w spółce. Niebawem ma zostać ogłoszone nowe postępowanie.
Najkrótsze linie tramwajowe w województwie śląskim
Śledztwo w GZM i kolejne fundusze na zakup tramwajów
Postępowanie Prokuratury Europejskiej, które było przyczyną zamrożenia środków, wciąż trwa. Dotyczy ono podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów na infrastrukturę tramwajową w GZM. Prezes Mikuła sygnalizował wcześniej, że łączna kwota dofinansowania w projektach objętych śledztwem to 168 mln zł. Niezależnie od tego, w lipcu Tramwaje Śląskie podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na 136 mln zł wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Fundusze te zostaną przeznaczone na zakup 20 z 50 zamówionych wcześniej tramwajów.