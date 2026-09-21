12-latka porażona prądem. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 września około godz. 8.50, przy ul. Narutowicza w Łazach. Jak przekazał kapitan Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące porażenia prądem około 12-letniej dziewczynki.

Według informacji przekazanych przez profil Zawiercie112, w wyniku porażenia prądem u dziecka doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb. Na miejsce skierowano strażaków, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziewczynka została przetransportowana do szpitala

Śmigłowiec LPR wylądował w rejonie zdarzenia. Miejsce lądowania zabezpieczali strażacy z dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze PSP w Zawierciu.

Poszkodowana 12-latka została następnie przetransportowana drogą lotniczą do szpitala w Sosnowcu. Jej stan wymagał dalszej pomocy medycznej.

Komisarz Marta Wnuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, potwierdziła, że zgłoszenie dotyczące porażenia prądem 12-letniej dziewczynki wpłynęło do policji tuż przed godz. 9. Jak przekazała policja, dziecko w chwili podejmowania interwencji było nieprzytomne. Podczas transportu do szpitala dziewczynka odzyskała jednak przytomność.

Na miejscu prowadzone były czynności mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia Na tym etapie nie są znane szczegółowe przyczyny zdarzenia. Służby ustalają m.in., w jakich okolicznościach dziewczynka znalazła się w miejscu, w którym doszło do porażenia.

Policja przekazała również, że rodzice dziecka w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Najważniejszą informacją jest obecnie to, że dziewczynka odzyskała przytomność podczas transportu do szpitala. O jej dalszym stanie zdrowia na razie nie przekazano szczegółowych informacji.