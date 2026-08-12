Tajemnicza śmierć milionera. Jego ciało znaleziono w lesie pod Włocławkiem

Zaginięcie Jacka Sikory i szokujące odkrycie

Jacek Sikora przepadł bez śladu w maju 2017 roku. Mężczyzna wyszedł ze swojego domu w Sławkowie na Śląsku i ślad po nim zaginął. Zaledwie dwa dni później jego żona, Ilona S., zjawiła się na posterunku policji, by zgłosić ten fakt. Funkcjonariuszom przekazała wówczas, że mąż ruszył autem w stronę ich posiadłości letniskowej w Istebnej. Akcja poszukiwawcza nie przynosiła rezultatów, a potencjalni porywacze nie domagali się pieniędzy.

Przełom w śledztwie, który wydawał się zamykać sprawę zaginięcia, nastąpił w lipcu 2017 r. To właśnie wtedy, na zalesionym terenie niedaleko Włocławka, natrafiono na zwłoki zaginionego biznesmena. Biegli przeprowadzający autopsję nie mieli jednak wątpliwości – zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych. Jacek Sikora został zamordowany.

Autor: reprodukcja Gluma Przemysław / Super Express Ilona S. ponownie stanie przed sądem

Ilona S. usłyszała zarzuty. Areszt i gigantyczna kaucja

Organy ścigania przez długi czas bezskutecznie próbowały rozwikłać zagadkę śmierci przedsiębiorcy ze Sławkowa. Sensacyjny obrót spraw nastąpił dopiero po trzech latach intensywnego śledztwa. Mundurowi zawitali wówczas do urokliwej posiadłości małżonków na Śląsku. Odczytali Ilonie S. formułkę o zatrzymaniu, założyli na jej ręce kajdanki i osadzili w policyjnym areszcie.

Niedługo potem prokurator przedstawił kobiecie zarzut zabójstwa. Śledczy oskarżyli ją również o podżeganie innej osoby do składania fałszywych zeznań. Choć podejrzana trafiła początkowo za kratki, na ratunek przyszedł majątek zgromadzony przez jej obrotnego męża. Ilona S. wpłaciła okrągły milion złotych kaucji i w ten sposób odzyskała wolność.

Pierwszy proces i uniewinnienie żony zamordowanego

Sprawa po raz pierwszy trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Katowicach. Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. W toku 28 rozpraw sąd przesłuchał licznych świadków i drobiazgowo przeanalizował zgromadzony materiał dowodowy. Pod lupę wzięto zapisy z kamer monitoringu, a sprzęt elektroniczny należący do oskarżonej poddano szczegółowej ekspertyzie. Biegły z zakresu profilowania kryminalnego w swojej opinii jednoznacznie wskazał, że to Ilona S. stoi za śmiercią swojego męża. Zgodnie z ustaleniami śledczych, zbrodnia miała miejsce w sławkowskim domu małżeństwa. Następnie oskarżona, przypuszczalnie przy wsparciu niezidentyfikowanego dotąd pomocnika, miała wywieźć ciało biznesmena na teren województwa kujawsko-pomorskiego i porzucić w lesie nieopodal Włocławka, zaledwie kilka kroków od szosy.

Długi i skomplikowany proces przyniósł wyrok, który zszokował brata zamordowanego, Ryszarda Sikorę. Katowicki sąd oczyścił Ilonę S. z zarzutu zabójstwa. Kobietę skazano jedynie za namawianie do fałszywych zeznań fachowca, który po zniknięciu pana Jacka skuwał posadzkę w ich domu. Za ten występek wymierzono jej karę dwóch lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Katowicach miażdży wyrok

Decyzja sądu pierwszej instancji błyskawicznie spotkała się z reakcją. Prokuratura, a także brat ofiary, złożyli apelację od wyroku. Akta sprawy trafiły do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w 2025 r. wydał orzeczenie. Tym razem werdykt był diametralnie inny – sąd drugiej instancji uchylił uniewinnienie Ilony S. i zdecydował, że proces musi odbyć się od nowa.

Sędziowie rozpatrujący apelację ostro skrytykowali wcześniejsze orzeczenie. Sędzia sprawozdawca Wojciech Paluch argumentował, że sąd pierwszej instancji popełnił błędy w ocenie materiału dowodowego, łamiąc zasady logiki i doświadczenia życiowego. W opinii sądu odwoławczego, właściwa ocena dowodów powinna była doprowadzić do wydania wyroku skazującego. Ze względów proceduralnych, sąd apelacyjny nie mógł jednak samodzielnie skazać osoby wcześniej uniewinnionej, co wymusiło skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sędzia Paluch wytknął również, że sąd okręgowy, mimo dostrzeżenia dowodów świadczących o winie oskarżonej, błędnie przyjął, że obecność luk w łańcuchu poszlak pozwala na sformułowanie alternatywnej wersji zdarzeń. Zastosowano tym samym zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonej, jednak – jak zaznaczył sąd apelacyjny – przepis ten dotyczy wyłącznie wątpliwości niedających się usunąć, a w tej sprawie alternatywne hipotezy były po prostu nielogiczne i znacznie mniej prawdopodobne od tez prokuratury.

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- To dla mnie szczęśliwy dzień. Jestem szczerze i mile zaskoczony wnikliwością sadu, który przeanalizował wszystkie dowody w tej sprawie. Sąd pierwszej instancji zupełnie zlekceważył masę dowodów, a poza tym stworzył swoją własną wersję wydarzeń, które sąd wyższej instancji całkowicie obalił. Od samego początku podejrzewaliśmy, ze żona brata była w to zaangażowana. Doprowadziła do tej tragedii nienawiść, która tam narosła, która aż kipiała. Pod koniec ich małżeństwo właściwie nie istniało - stwierdził po wyroku Ryszard Sikora.

Ustalenia sądu: Zabójstwo w Sławkowie i motyw finansowy

Z dokumentów sądowych wyłania się mroczny scenariusz zbrodni. Jacek Sikora po raz ostatni widziany był żywy w piątek, 12 maja 2017 r. Tego dnia mężczyzna normalnie funkcjonował: wyprowadził psa, logował się na swoje ulubione forum internetowe i rozmawiał przez telefon. W kolejnych dniach weekendu kontakt z nim całkowicie się urwał. Biznesmen przestał logować się do sieci, nie wykonał żadnego połączenia, a wersja jego żony o rzekomej wizycie na cmentarzu w niedzielę, nie znalazła żadnego oparcia w faktach.

Nikt nie zauważył ofiary na terenie nekropolii, a mężczyzna nie stawił się na umówiony wcześniej spacer z psami w towarzystwie znajomego. Sąd apelacyjny uznał, że tragedia rozegrała się podczas wspomnianego weekendu, właśnie w domu w Sławkowie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że główny sprawca miał wspólników. Niezależnie od tego, jak przebiegała zbrodnia, musiała ona zostać zaplanowana i zrealizowana za pełną aprobatą oskarżonej, gdyż na terenie posesji nie przebywał nikt postronny.

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Kluczowe okazały się również ustalenia biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ekspert stwierdził, że do śmierci biznesmena doprowadziło wykrwawienie, będące skutkiem ran kłutych klatki piersiowej. Biegły nie wykluczył, że takich obrażeń mogła dokonać kobieta, co uwiarygadnia teorię o sprawstwie Ilony S. Przetransportowanie zwłok to odrębna kwestia – oskarżona nie musiała robić tego sama, mogła skorzystać z czyjejś pomocy.

Sędzia sprawozdawca wspomniał także o zakupie przez oskarżoną paralizatora tuż przed zbrodnią – zakupu tego kobieta nie potrafiła w żaden sposób racjonalnie wyjaśnić. Zwrócono również uwagę na profil psychologiczny Ilony S., sporządzony przez psychiatrów i psychologów. Ekspertyza ta w pełni pokrywała się z wnioskami profilera policyjnego, a obronie nie udało się jej obalić przed sądem pierwszej instancji. Wszystkie te elementy skłoniły sąd do wniosku, że oskarżona była co najmniej współsprawczynią zabójstwa.

Według prokuratury, głównym motywem popychającym Ilonę S. do zbrodni miała być chęć zagarnięcia całej fortuny biznesmena. Mężczyzna zginął wkrótce po sporządzeniu testamentu, na mocy którego, w razie jego śmierci, cały majątek przypadał żonie, z pominięciem ich syna Damiana. Co ciekawe, oskarżona w swoim własnym testamencie uwzględniła wyłącznie syna i wnuki.

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Ilona S. odrzuca oskarżenia śledczych, utrzymując, że łączyło ją z mężem gorące uczucie. Na potwierdzenie swoich słów przywołuje fakt wysłania wiadomości SMS z wyznaniem miłości już po zaginięciu mężczyzny. Rodzina ofiary maluje jednak zupełnie inny obraz sytuacji. Bliscy podkreślają, że nie dostrzegli w jej zachowaniu krzty żalu po stracie partnera, a w czasie trwania poszukiwań kobieta po prostu wyjechała do Wielkiej Brytanii. Gdy wyszło na jaw, że ciało znalezione na Kujawach to zwłoki Jacka Sikory, nie spieszyła się z organizacją pogrzebu. Szokujące było również jej zachowanie podczas samej ceremonii – zamiast kroczyć w żałobnym kondukcie, wybrała podróż na cmentarz w drugim karawanie. Kobieta nie stroniła za to od korzystania z ogromnego majątku męża – w ciągu roku przed jego śmiercią, z jego kont bankowych miało zniknąć aż 3,5 mln zł.

Sędzia od sprawy Katarzyny W. w nowym procesie

Sprawa powróci na wokandę Sądu Okręgowego w Sosnowcu. W rozmowie z "Super Expressem" brat zamordowanego poinformował, że chociaż termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze ustalony, to znany jest już skład sędziowski. Wśród orzekających znajdzie się m.in. sędzia Adam Chmielnicki.

To postać doskonale znana polskiej opinii publicznej z procesu Katarzyny W. – młodej kobiety z Sosnowca, oskarżonej o zabójstwo swojej niespełna półrocznej córki Madzi. Sprawa ta przez lata nie schodziła z czołówek gazet i portali informacyjnych, stając się jednym z najgłośniejszych procesów karnych w historii kraju. Wyrok 25 lat więzienia, wydany wówczas przez sąd, utrzymały następnie sądy wyższych instancji.