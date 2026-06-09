Dziecko w częstochowskim oknie życia. Siostry znalazły noworodka

Noworodek został umieszczony w oknie życia, nad którym czuwają siostry ze Zgromadzenia Służebniczek NMP w Częstochowie. Chłopca odkryto w niedzielne popołudnie, zaraz po zakończeniu długiego czerwcowego weekendu. Dzięki szybkiej interwencji dziecko otrzymało profesjonalną pomoc medyczną. Lekarze oceniają jego stan jako dobry i nic nie zagraża jego zdrowiu. Od 2008 roku to już dziewiąte niemowlę, które znalazło tam bezpieczne schronienie.

Sygnał alarmowy rozległ się w budynku przy ul. św. Kazimierza, gdzie funkcjonuje Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Dom Życia”. Zakonnice natychmiast skierowały się do okna życia, gdzie natrafiły na niemowlaka.

Mały chłopiec był właściwie chroniony przed wyziębieniem i nie potrzebował błyskawicznej pomocy lekarskiej. Jak nakazują przepisy, na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych i funkcjonariuszy policji. Następnie niemowlę trafiło na oddział szpitalny w celu przeprowadzenia dokładnych badań diagnostycznych.

Funkcjonariusze policji zbadają teraz szczegóły pozostawienia chłopca. Stan zdrowia dziecka lekarze oceniają jako w pełni stabilny. Gdy zakończą się wszystkie procedury medyczne i prawne, kwestią przyszłości chłopca zajmie się sąd rodzinny, wyznaczając odpowiednią formę opieki. Zazwyczaj w takich sytuacjach uruchamiana jest procedura adopcyjna lub dziecko trafia do pieczy zastępczej.

Okno życia w Częstochowie zainaugurowało swoją działalność pod koniec 2008 roku, a pomysłodawcami byli przedstawiciele Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Siostry Służebniczki. Utworzono je przy placówce zajmującej się opieką nad najmłodszymi. Od momentu powstania to wyjątkowe miejsce wielokrotnie służyło jako azyl dla noworodków, których rodzice nie mogli zagwarantować im właściwej opieki.

Gdzie znajdują się okna życia w województwie śląskim?

Województwo śląskie to jedno z tych regionów, gdzie funkcjonuje stosunkowo wiele okien życia. Działają one między innymi w takich miastach jak Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Piekary Śląskie oraz Częstochowa.

Głównym założeniem okien życia jest stworzenie możliwości całkowicie anonimowego i bezpiecznego oddania dziecka przez matkę lub ojca będącego w trudnej sytuacji życiowej. Gdy dochodzi do otwarcia okna, uruchamiany jest specjalny alarm powiadamiający opiekunów o obecności noworodka.

Później noworodek jest badany przez lekarzy, a kolejne kroki dotyczące jego losu są podejmowane ściśle według wytycznych prawnych. W kontekście niedzielnej sytuacji kluczowy jest fakt, że życiu malucha nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, a istnienie okna życia zapewniło mu szansę na lepszą przyszłość.