Piast Gliwice najwyżej w ocenie organizacji meczu

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował raport o organizacji i bezpieczeństwie meczów piłki nożnej szczebla centralnego w sezonie 2025/26. Piast Gliwice zajął 1. miejsce w klasyfikacji ogólnej organizacji meczu ze średnią oceną 5,18. To zbiorcza ocena wystawiana po każdym spotkaniu przez delegatów meczowych PZPN. Obejmuje ona całokształt organizacji zawodów oraz działanie stadionowego systemu bezpieczeństwa.

Raport obejmuje kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Według tego zestawienia mecze Piasta Gliwice należą do najlepiej przygotowanych i organizowanych w lidze, a klub wysoko oceniono także w wielu innych kategoriach.

Spiker Piasta Gliwice najlepszy w Ekstraklasie

Wysoko oceniono także spikera Piasta Gliwice, Andrzeja Sługockiego. Z wynikiem 5,47 zajął 1. miejsce wśród spikerów klubów Ekstraklasy. Raport PZPN zaznacza, że był to najlepszy wynik na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Piast Gliwice wysoko w innych kategoriach raportu

Piast Gliwice był wysoko także w innych obszarach ocenianych przez delegatów meczowych PZPN. Klub znalazł się w czołówce między innymi w organizacji wejścia kibiców, pracy stewardów i obsłudze stadionu. W zestawieniu uwzględniono też kategorie związane z bezpieczeństwem, dostępnością i współpracą z podmiotami publicznymi. Pełny raport opublikowano na stronie pzpn.pl.

1. miejsce: organizacja wejścia kibiców gości (5,31)

1. miejsce: stewardzi – proaktywność (5,06)

1. miejsce: stewardzi – ocena pracy (5,00)

2. miejsce: kierownik do spraw bezpieczeństwa (5,41)

3. miejsce: obsługa kibiców z niepełnosprawnościami (5,20)

4. miejsce: ciągi komunikacyjne (4,88)

5. miejsce: parkingi dla kibiców (5,07)

5. miejsce: współpraca organizatora z podmiotami publicznymi (5,24)

5. miejsce: służby medyczne – ocena pracy (4,94)

6. miejsce: organizacja wejścia kibiców gospodarzy (5,13)