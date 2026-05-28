Krwawa popijawa. Pokłócili się o kobietę

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wczesnych godzinach rannych w Knurowie. Około godziny 4.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który został zraniony nożem. Na miejsce natychmiast ruszyły policyjne patrole.

Przed wejściem do budynku mundurowi zauważyli 35-letniego mężczyznę z zakrwawioną dłonią. Poszkodowany potrzebował natychmiastowej pomocy. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Ranny został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze założyli mu szwy.

Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, zastali tam kobietę oraz 40-letniego mężczyznę. Oboje byli pijani. Już podczas policyjnych czynności agresor przyznał, że użył noża wobec mężczyzny, z którym wcześniej wspólnie pił alkohol.

Jak tłumaczył, powodem brutalnego ataku miała być kłótnia o kobietę oraz chęć zmuszenia 35-latka do opuszczenia mieszkania. Awantura szybko wymknęła się spod kontroli i zakończyła rozlewem krwi oraz raną kłutą w ręce.

Ranił znajomego nożem. Był poszukiwany przez policję

40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, za co grozi mu nawet 5 lat więzienia.

To jednak nie był koniec problemów zatrzymanego. Podczas sprawdzania danych okazało się, że 40-letni mężczyzna był już poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Po wykonaniu wszystkich czynności został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższy czas.