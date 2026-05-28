Uderzył tasakiem w głowę w Jastrzębiu-Zdroju. Kobieta szukała ratunku na policji

Zakrwawiona i przerażona kobieta nagle pojawiła się w siedzibie policji w Jastrzębiu-Zdroju. Z jej relacji wynikało, że podczas domowej awantury została zaatakowana przez partnera tasakiem. Śledczy błyskawicznie zajęli się sprawą, dzięki czemu sprawca szybko trafił w ręce mundurowych.

Do tego drastycznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 24 maja w okolicach godziny 17.30. Gdy ranna kobieta pojawiła się na komisariacie, policjanci natychmiast zabezpieczyli jej rozciętą głowę i wezwali pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowana została przewieziona na oddział ratunkowy lokalnego szpitala.

Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że winnym całego zajścia jest jej 41-letni partner. Kobieta zeznała, że w trakcie kłótni domowej mężczyzna sięgnął po tasak i zadał jej cios w głowę. Funkcjonariusze od razu przystąpili do obławy za agresywnym 41-latkiem.

Opierając się na rysopisie podanym przez ofiarę, mundurowym w mgnieniu oka udało się zlokalizować uciekiniera. W chwili zatrzymania posiadał on przy sobie niebezpieczny nóż składany. W trakcie przeszukania mieszkania śledczym udało się odnaleźć także narzędzie zbrodni, którym był kuchenny tasak.

41-latek z Jastrzębia-Zdroju od miesięcy znęcał się nad partnerką

Funkcjonariusze w trakcie śledztwa odkryli szokującą prawdę o przeszłości związku. Okazało się, że od marca 2026 roku mężczyzna miał regularnie stosować przemoc wobec swojej partnerki, w tym wyzywać ją, bić i grozić jej pozbawieniem życia.

Zatrzymany 41-latek odpowie teraz przed sądem za stosowanie przemocy domowej i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Po zapoznaniu się z dowodami zebranymi przez śledczych, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju postanowił przychylić się do wniosku prokuratora i nałożył na oprawcę środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

