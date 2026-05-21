Zapadlisko w Knurowie. Kilkumetrowa dziura w jezdni

Spory niepokój wśród mieszkańców Knurowa. W środę, na odcinku ulicy Wilsona zlokalizowanym niedaleko ruchliwego skrzyżowania z ulicą Szpitalną, nagle zapadła się nawierzchnia drogowa. Z informacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach wynika, że początkowe zgłoszenie nie zapowiadało aż takiej skali problemu. Po dotarciu na miejsce okazało się jednak, że sytuacja jest wyjątkowo poważna i stwarza realne zagrożenie dla kierowców.

- Uważajcie na ul. Wilsona w Knurowie. Tuż przy przejściu dla pieszych, przy newralgicznym skrzyżowaniu z ul. Szpitalną, zapadła się jezdnia. Droga w tym miejscu jest całkowicie wyłączona z ruchu

- przekazały władze powiatu w oficjalnym komunikacie. Na miejsce zadysponowano przedstawicieli zarządu dróg powiatowych, których zadaniem było oszacowanie rozmiarów zniszczeń i zabezpieczenie terenu.

- Jak się okazuje - wyrwa ma kilka metrów głębokości. Przyczyną prawdopodobnie jest kanalizacja deszczowa

- dodali przedstawiciele Powiatu Gliwickiego w udostępnionej informacji.

Droga w Knurowie zablokowana. Wyznaczono objazdy

Urząd Miasta w Knurowie poinformował, że w działaniach zabezpieczających brali udział policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, konieczne okazało się całkowite zablokowanie ruchu na uszkodzonym odcinku trasy.

- Wyłączony z ruchu został odcinek ul. Wilsona od połączenia z ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Szpitalną i w kierunku przeciwnym

- wyjaśnili urzędnicy z knurowskiego magistratu. Zamknięcie drogi wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców, a trasy autobusów komunikacji miejskiej musiały zostać odpowiednio zmodyfikowane. Urzędnicy uspokajają jednak, że nie całe skrzyżowanie zostało zablokowane. - Przejezdna jest pozostała część skrzyżowania tj. cała ul. Szpitalna oraz odcinek ul. Wilsona od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda przy kąpielisku Zacisze Leśne - zakomunikował miejscowy urząd.

Zapadlisko może się powiększać. Służby monitorują sytuację w Knurowie

Obecnie służby prowadzą ciągły monitoring uszkodzonego fragmentu jezdni. Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, jak będzie dalej rozwijać się sytuacja. Istnieje bowiem poważne niebezpieczeństwo, że powstała w ziemi wyrwa będzie się nadal powiększać, obejmując kolejne fragmenty asfaltu.

- W zaistniałej sytuacji zarząd dróg zmuszony jest do zamknięcia drogi celem ustalenia przyczyn zdarzenia

- poinformowały władze miasta. Przedstawiciele zarówno starostwa powiatowego, jak i urzędu miasta zaznaczają, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna i trudna do przewidzenia. - Niestety, sytuacja na tę chwilę nie pozwala określić czy i jak postępować będzie zapadnięcie jezdni - zaznaczono w opublikowanym komunikacie. Biorąc pod uwagę te okoliczności, urzędnicy zwrócili się z prośbą do wszystkich kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie uszkodzonej drogi. Dalsze informacje dotyczące tego zdarzenia mają być przekazywane w kolejnych komunikatach.