Grób Łukasza Litewki w płomieniach. Szokujące nagranie trafiło do sieci

W sieci można natrafić na szokujące wideo, które przedstawia płonący grób Łukasza Litewki. Tragicznie zmarły w kwietniu parlamentarzysta Lewicy spoczął w swoim rodzinnym Sosnowcu. Na filmie widać, że ogień błyskawicznie obejmuje wiązanki i dekoracje ułożone na miejscu pochówku. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale żywioł szybko udało się ugasić.

Pożar na grobie Łukasza Litewki. Co było powodem zdarzenia?

Wiele wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Służby nie badają sprawy pod kątem celowego podpalenia. Ogień najpewniej zaprószył się od jednego ze zniczy, które w ogromnych ilościach są pozostawiane na grobie przez mieszkańców. Jeden ze strażaków w rozmowie z „Faktem” opowiedział, jak mogło dojść do tego incydentu.

- Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających położył wiązankę zbyt blisko znicza, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków

- przekazał dziennikowi „Fakt” przedstawiciel straży pożarnej.

Uprzątnięty grób. Strażacy przypominają o rozwadze

Z dostępnych informacji wynika, że miejsce spoczynku posła zostało już uporządkowane. Zniszczenia pokazały jednak, jak błyskawicznie płomienie zajęły łatwopalne materiały leżące na płycie nagrobnej. Głos w sprawie zabrał też Polski Serwis Pożarniczny Remiza.pl, który wydał specjalny apel.

"Pożar grobu śp. Łukasza Litewki poruszył rodzinę, bliskich i mieszkańców. Według wstępnych ustaleń ogień mógł pojawić się od jednego ze zniczy i przenieść się na łatwopalne dekoracje znajdujące się przy mogile. Apelujemy o ostrożność, szczególnie w czasie upałów oraz przy dużej liczbie zapalonych zniczy ustawionych blisko wiązanek i stroików. Miejsce zostało już uprzątnięte."

Smutek internautów. Komentują pożar grobu Litewki

Nagranie szybko wywołało falę reakcji w internecie. Komentujący z żalem odnosili się do zniszczonej mogiły. Wiele osób zauważyło, że takie incydenty na nekropoliach się zdarzają, zwłaszcza gdy pogoda sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

- To bardzo przykre, ale zdarza się - niestety. Wystarczy mocniejszy wiatr, który przewróci jeden znicz i wszystko zaczyna się palić

- zaznaczyła jedna z użytkowniczek w mediach społecznościowych.

Jak zginął Łukasz Litewka? Śledztwo w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Litewka, reprezentant Lewicy i aktywista, stracił życie 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityk jechał na rowerze, gdy został uderzony przez samochód osobowy. Pomimo szybko podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Z ustaleń śledczych wynika, że 57-latek kierujący Mitsubishi zjechał nagle na lewy pas. Kierowca ma już postawiony zarzut nieumyślnego doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W kwietniu wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 40 tysięcy złotych. Prokuratura czeka na opinie ekspertów, by w pełni zrekonstruować przebieg tragedii.

