Potrącił seniorkę i uciekł z miejsca zdarzenia. 20-latek został aresztowany

Do groźnego wypadku doszło 6 maja w godzinach popołudniowych na ulicy Targowej w Wodzisławiu Śląskim. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Audi oraz 72-letnia piesza. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe i policjantów, którzy rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący Audi wykonywał manewr cofania. W trakcie tego manewru miał nie zachować należytej ostrożności i potrącić idącą chodnikiem kobietę. Siła uderzenia była na tyle duża, że 72-latka doznała poważnych obrażeń ciała i wymagała pilnej pomocy medycznej.

Według śledczych kierowca po zdarzeniu zatrzymał pojazd, jednak nie udzielił pomocy poszkodowanej. Po chwili odjechał z miejsca wypadku razem z pasażerem, pozostawiając ranną kobietę bez wsparcia. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.

Policjanci bardzo szybko rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie uczestników zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 17-letniego pasażera Audi. Intensywna praca śledczych doprowadziła również do ustalenia miejsca pobytu kierowcy.

Sprawca bardzo szybko wpadł w ręce policji

Już następnego dnia mundurowi zatrzymali 20-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego, który kierował samochodem, a także jego 21-letniego znajomego. Jak ustalono, mężczyzna pomagał sprawcy ukrywać się przed organami ścigania. Śledczy ustalili ponadto, że 20-latek planował wyjazd z Polski, aby uniknąć odpowiedzialności karnej.

17-letni pasażer po przesłuchaniu decyzją prokuratora został zwolniony. Z kolei 21-latek usłyszał zarzut poplecznictwa, czyli pomagania sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Najpoważniejsze konsekwencje grożą jednak kierowcy audi. Jak przekazali śledczy, 20-latek posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego skutkującego ciężkimi obrażeniami pieszej, nieudzielenia pomocy poszkodowanej oraz niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów.

Na wniosek śledczych oraz prokuratora Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zdecydował o zastosowaniu wobec 20-latka tymczasowego aresztu. Za popełnione czyny może mu grozić kara nawet do 16 lat pozbawienia wolności.

Dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.