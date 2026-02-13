Skradziony Mercedes w Wodzisławiu Śląskim. Wspólna akcja policji i Straży Granicznej

W poniedziałek 9 lutego 2026 roku policjanci z Wodzisławia Śląskiego otrzymali kluczową informację dotyczącą poszukiwanego pojazdu. Śledczy, działając na podstawie danych zebranych wspólnie z kryminalnymi z Katowic oraz funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, dowiedzieli się, że na terenie powiatu wodzisławskiego może znajdować się samochód pochodzący z przestępstwa. Dzięki sprawnej wymianie informacji i doskonałej koordynacji działań, możliwe było szybkie zlokalizowanie luksusowego auta. Ta udana operacja po raz kolejny potwierdza skuteczność współpracy różnych służb mundurowych w regionie.

Luksusowy Mercedes wart 300 tysięcy złotych odnaleziony. Auto skradziono we Francji

Policjanci z wodzisławskiej komendy niezwłocznie podjęli działania i na jednej z posesji w powiecie odnaleźli poszukiwany pojazd. Okazał się nim luksusowy Mercedes-Benz, którego wartość rynkową eksperci oszacowali na kwotę około 300 tysięcy złotych. Po dokładnym sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych w policyjnych systemach informatycznych potwierdziły się wszystkie podejrzenia. Samochód figurował w bazach danych jako skradziony na terenie Francji, co natychmiast uruchomiło dalsze procedury prawne.

Trwa śledztwo w sprawie kradzieży. Policja z Wodzisławia współpracuje z Francją

Odzyskanie samochodu to dopiero początek skomplikowanej sprawy, nad którą teraz pracują śledczy z Wodzisławia Śląskiego. Głównym celem prowadzonego postępowania jest dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności kradzieży oraz zidentyfikowanie i zatrzymanie osób powiązanych z tym przestępstwem. W tym celu wodzisławscy policjanci nawiązali już ścisłą współpracę ze swoimi francuskimi odpowiednikami. Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, co ma kluczowe znaczenie dla schwytania sprawców międzynarodowej siatki złodziei.

Źródło: Policja.pl