Wypadek 3-latka w Rydułtowach. Upadek zamortyzował trawnik

Do tego incydentu doszło 6 października 2026 roku na terenie Rydułtów. Około godziny 17:30 do służb wpłynęło pilne zawiadomienie o zdarzeniu. Ratownicy natychmiast ruszyli w rejon ulicy Ofiar Terroru, gdzie małe dziecko uległo bardzo niebezpiecznemu wypadkowi.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, maluch w niewyjaśniony dotąd sposób przedostał się na niezabezpieczony balkon, po czym runął w dół z wysokości czwartej kondygnacji. Szczęśliwie bezpośrednio pod budynkiem rosła trawa, która w pewnym stopniu osłabiła siłę uderzenia o twarde podłoże.

Zespoły pogotowia ratunkowego błyskawicznie dotarły we wskazane miejsce. Obrażenia poszkodowanego były na tyle poważne, że od razu zdecydowano się na zadysponowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany został zabrany prosto do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, trafiając pod skrzydła wykwalifikowanego personelu medycznego.

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Policja bada sprawę z Rydułtów. Matka była w domu podczas wypadku

Wyjaśnianiem dokładnego tła tego dramatu zajmują się teraz lokalni mundurowi. Z aktualnych raportów wynika, że w momencie zdarzenia matka 3-latka przebywała w lokalu, jednak znajdowała się w zupełnie innym pomieszczeniu. Przeprowadzone badanie alkomatem jednoznacznie potwierdziło, że kobieta była całkowicie trzeźwa.

Śledczy wciąż weryfikują szczegóły tego tragicznego popołudnia. Służby skupiają się przede wszystkim na tym, w jaki sposób chłopczyk zdołał wyjść na balkon bez nadzoru oraz co dokładnie miało miejsce zaledwie sekundy przed jego dramatycznym lotem w dół.

Szpital w Katowicach o stanie zdrowia 3-latka

Kolejne dni po zdarzeniu upłynęły pod znakiem nieustannej walki o uratowanie życia poszkodowanego malucha. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wydało oficjalny komunikat, który przyniósł ulgę wszystkim osobom zaniepokojonym losem chłopca z Rydułtów.

Przedstawiciele katowickiej lecznicy przekazali, że kilkulatek po dramatycznym locie z czwartego piętra opuścił wreszcie oddział intensywnej terapii. Wiadomo już, że mały pacjent został pomyślnie przeniesiony na inną salę szpitalną.

Najbardziej radosna informacja płynąca od medyków jest taka, że kondycja zdrowotna trzylatka uległa znacznej poprawie, a widmo bezpośredniego zagrożenia życia ostatecznie zniknęło.

W opublikowanym oświadczeniu placówka medyczna mocno doceniła zaangażowanie załogi z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, która przez wiele dni monitorowała parametry życiowe małego poszkodowanego i dbała o jego ustabilizowanie.