Zderzenie z radiowozem w Dąbrowie Górniczej. Pijany kierowca forda miał zignorować znak STOP

W piątek, 27 listopada około godziny 7.44 przy ulicy Tadeusza Urbańskiego w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjną kią. Kierowca forda focusa miał zignorować znak STOP i wjechać w oznakowany radiowóz, który jechał drogą główną z pierwszeństwem przejazdu. Prowadzący policyjne auto funkcjonariusz nie zdołał uniknąć uderzenia.

Młodsza aspirant Andżelina Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poinformowała portal ŚLĄZAG, że fordem kierował 38-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Badanie alkomatem wykazało, iż mężczyzna miał w organizmie około 0,9 promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali 38-latka, a kiedy wytrzeźwiał, przesłuchali go.

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Policjanci przebadani w szpitalu. Jakie kary grożą 38-latkowi z Dąbrowy Górniczej?

Policjanci trafili na badania do szpitala. Funkcjonariusze nie doznali jednak poważnych obrażeń i opuścili już klinikę, zaś kierowca forda w ogóle nie ucierpiał. Mundurowi zakwalifikowali całe zdarzenie jako kolizję drogową.

Mimo że nie doszło do tragedii, 38-latek poniesie surowe konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia, a także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kary finansowe.