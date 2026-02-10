Groźne zdarzenia w Rydułtowach. Kierująca BMW nie ustąpiła pierwszeństwa

Do kolizji doszło w poniedziałek, 9 lutego, około godziny 14.00 przy ulicy Bema w Rydułtowach. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe – bmw oraz seat. Siła uderzenia sprawiła, że jeden z pojazdów wypadł z pasa ruchu i zjechał w kierunku pobocza.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

– Kierująca BMW, 73-letnia kobieta, nie ustąpiła pierwszeństwa, doprowadzając do zderzenia z seatem – informuje mł. asp. Andrzej Mandrysz.

Po kolizji seat zjechał z jezdni i wpadł na chodnik, zatrzymując się w pobliżu przydrożnego budynku. Na szczęście samochód nie uderzył w ścianę ani w żadne osoby postronne.

Mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Sprawczyni została ukarana mandatem karnym.

Przez pewien czas w rejonie ul. Bema występowały utrudnienia w ruchu, jednak obecnie przejazd odbywa się już bez przeszkód.

Apel o ostrożność na drodze

To kolejne przypomnienie, że na drodze nie ma miejsca na rutynę ani chwilę rozproszenia. Nawet z pozoru prosty i codzienny manewr – włączenie się do ruchu czy przejazd przez skrzyżowanie – może w ułamku sekundy zakończyć się groźnym zdarzeniem. Wystarczy moment nieuwagi, błędna ocena odległości lub prędkości innego pojazdu, by doprowadzić do kolizji, która stwarza realne zagrożenie nie tylko dla kierowców, ale także pasażerów i pieszych.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, koncentrację za kierownicą i bezwzględne przestrzeganie przepisów, zwłaszcza zasad pierwszeństwa przejazdu.