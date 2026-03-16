Zabójstwo w Sosnowcu. 25-latek odebrał życie 61-letniemu ojcu

W sobotę, 14 marca 2026 roku, tuż przed godziną 10:00 rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Do oficera dyżurnego sosnowieckiej komendy wpłynęło mrożące krew w żyłach zawiadomienie od 25-latka, który wprost przyznał się do zamordowania 61-letniego członka rodziny. Pod wskazany adres błyskawicznie skierowano policyjne radiowozy, ratowników medycznych oraz przedstawiciela prokuratury.

Przybyli pod wskazany adres mundurowi szybko potwierdzili makabryczny scenariusz zgłoszenia, odnajdując w budynku przy ulicy Zawodzie zwłoki starszego z mężczyzn. Obecny na miejscu prokurator nadzorował proces zabezpieczania wszelkich dowodów kryminalistycznych, które mają kluczowe znaczenie dla odtworzenia dokładnego przebiegu i poznania przyczyn tej niezrozumiałej zbrodni.

Podejrzany o dokonanie zbrodni młody mieszkaniec trafił w ręce mundurowych z IV Komisariatu Policji w Sosnowcu. Śledczy przedstawili już mężczyźnie oficjalne zarzuty morderstwa, natomiast na wniosek organów ścigania sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu, co może ostatecznie skutkować wyrokiem dożywocia dla sprawcy.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać przebieg oraz motywy działania podejrzanego - przekazała w komunikacje Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.

Sąsiedzi w Sosnowcu wstrząśnięci morderstwem przy ulicy Zawodzie

Najbliższe otoczenie obydwu mężczyzn przeżywa teraz niezwykle trudne chwile żałoby. Mieszkańcy, którzy od lat kojarzyli domowników, nie mogą uwierzyć w tak drastyczny finał konfliktów rozgrywających się w pozornie spokojnym, domowym zaciszu.

Funkcjonariusze zaznaczają, że postępowanie wyjaśniające obejmie gruntowną analizę wszystkich aspektów tego śmiertelnego incydentu.

