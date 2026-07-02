17-letnia Aleksandra wyszła z domu i zaginęła. Policja pilnie apeluje o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-02 16:34

Policjanci z Raciborza prowadzą poszukiwania 17-letniej Aleksandry Narewskiej. Nastolatka opuściła miejsce zamieszkania w poniedziałek, 29 czerwca, i od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa zaginiona.

Zaginiona 17-letnia Aleksandra Narewska o jasnych blond włosach. O szczegółach poszukiwań przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Policja Racibórz/ Materiały prasowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu prowadzi czynności poszukiwawcze w sprawie zaginięcia 17-letniej Aleksandry Narewskiej, mieszkanki Raciborza. Dziewczyna wyszła z domu 29 czerwca 2026 roku. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że zaginiona ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę oraz jasne blond włosy.

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Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Aleksandrę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu pod numerami 47 855 62 55, 47 855 63 54 lub z numerem alarmowym 112.

Policja podkreśla, że nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się bardzo ważna dla prowadzonych poszukiwań.

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