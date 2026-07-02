CBZC zlikwidowało laboratorium mefedronu

22 czerwca 2026 roku na terenie Dolnego Śląska funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili skuteczną akcję, której efektem było zatrzymanie mężczyzny oraz zlikwidowanie laboratorium mefedronu. Obiekt znajdował się w domu jednorodzinnym oraz przylegającym garażu, gdzie zlokalizowano linię produkcyjną. Miejsce to było wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w tym reaktor laboratoryjny, system wentylacyjny oraz mieszadła elektryczne, a także różne odczynniki chemiczne.

W wyniku tej operacji zabezpieczono około 56 kilogramów mefedronu, z czego część była w trakcie krystalizacji. Czarnorynkowa wartość tych substancji została oszacowana na około 3 miliony złotych. Zatrzymany 31-letni obywatel Ukrainy usłyszał cztery zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję oraz handel znacznymi ilościami substancji psychotropowych, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Co dalej ze śledztwem?

Na wniosek prokuratora, sąd 24 czerwca 2026 roku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku i dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przesyłaniem narkotyków za pomocą paczkomatów. Dochodzenie rozpoczęło się w lipcu 2025 roku z inicjatywy Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim, a w październiku 2025 roku przejęła je jednostka okręgowa.

W całym śledztwie podejrzanych jest obecnie 22 osoby. Osiem z nich przebywa w tymczasowym areszcie, natomiast wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Za zarzuty stawiane podejrzanemu grożą surowe kary: do 20 lat za produkcję narkotyków, do 12 lat za ich handel, do 10 lat za pranie pieniędzy oraz do 8 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Prokuratura podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Źródło PAP.