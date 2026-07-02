Chorzów gospodarzem największego kongresu w Polsce

Od 3 do 5 lipca 2026 roku Superauto.pl Stadion Śląski będzie gościć uczestników ogólnopolskiego kongresu Świadków Jehowy. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem "Szczęście bez końca" i - jak podkreślają organizatorzy - będzie największym spośród wszystkich kongresów tej wspólnoty zaplanowanych w Polsce w 2026 roku.

Jak informuje regionalny rzecznik Świadków Jehowy Mateusz Loranty, przygotowany program ma być skierowany do każdego, niezależnie od wieku czy wyznania. Organizatorzy przekonują, że poruszane tematy będą dotyczyć codziennych wyzwań oraz poszukiwania trwałego poczucia szczęścia w oparciu o nauki biblijne.

Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy z władzami miasta i regionu, gospodarzem obiektu, służbami miejskimi oraz zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, udało się zorganizować w Chorzowie największy z tegorocznych polskich kongresów pod hasłem „Szczęście bez końca”. Przygotowany program niesie wartościowe treści dla każdego. Szczęście jest tym, czego każdy z nas poszukuje, do czego dąży i czego pragnie dla siebie i swoich bliskich. Jesteśmy przekonani, że ponadczasowe rady z Biblii na ten temat przyniosą korzyści każdemu, kto zechce wziąć udział w tym bezpłatnym i otwartym wydarzeniu – mówi Mateusz Loranty, regionalny rzecznik Świadków Jehowy.

Informacje praktyczne:

Gdzie?: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów, ul. Katowicka 10

Kiedy?: 3–5 lipca 2026 r.

O której?: każdego dnia program rozpoczyna się o godzinie 9:20

Za ile?: wstęp wolny, nie prowadzi się żadnych zbiórek pieniędzy.

Dla kogo?: program jest dostępny dla wszystkich chętnych.

Ponad 30 tysięcy uczestników odwiedzi region

Według szacunków organizatorów w ciągu trzech dni przez Stadion Śląski przewinie się ponad 30 tys. osób. Wielu uczestników przyjedzie spoza województwa śląskiego, dlatego będą korzystać z hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych. To oznacza również większy ruch w lokalnych restauracjach, sklepach, punktach usługowych, na stacjach paliw oraz w komunikacji miejskiej.

Kongres Świadków Jehowy 2026. O czym będzie tegoroczny program?

Hasło "Szczęście bez końca" nawiązuje do pytania, czy człowiek może być szczęśliwy niezależnie od życiowych okoliczności. Według organizatorów program będzie poświęcony temu, czego – zgodnie z Biblią – nauczał Jezus na temat trwałego szczęścia oraz od czego ono naprawdę zależy.

Na uczestników czekają przemówienia, wywiady, prezentacje multimedialne oraz materiały filmowe. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie premiera kolejnych części serii filmowej "Dobra nowina według Jezusa".

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Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim

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Świadkowie Jehowy w Polsce i na świecie

Świadkowie Jehowy prowadzą działalność w ponad 240 krajach i terytoriach świata. Według danych organizacji liczą ponad 9 milionów wyznawców. W Polsce ich działalność rozpoczęła się pod koniec XIX wieku, a obecnie wspólnota liczy ponad 114 tys. osób, będąc jedną z największych grup wyznaniowych działających w kraju.