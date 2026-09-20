Jesień w Beskidach już się zaczęła. Góry rozbrzmiewają potężnymi rykami jeleni

Głośne ryki jeleni niosą się po beskidzkich lasach

Tomasz Pasierbek, reprezentujący Babiogórski Park Narodowy, poinformował, że sezon godowy jeleni rozpoczął się na dobre. Niskie temperatury w nocy, oscylujące wokół zaledwie kilku stopni na plusie, dają zwierzętom jasny sygnał do rozpoczęcia rykowiska. W tym czasie byki zaczynają gromadzić chmary łań i konkurować ze sobą o dominację, a wydawane przez nie głośne ryki niosą się po górach. Z każdym kolejnym dniem tych charakterystycznych odgłosów przybywa.

Niskie temperatury napędzają gody jeleni w Beskidach

Ekspert z Babiogórskiego Parku Narodowego zauważa, że rykowisko rozpoczynają zawsze najsilniejsze byki, a młodsze i słabsze osobniki włączają się do niego na późniejszym etapie. Intensywność godów jest ściśle związana z pogodą. Pojawienie się pierwszych przymrozków w Beskidach sprawi, że rykowisko przybierze na sile, walki między bykami będą bardziej brutalne, a ryki częstsze i głośniejsze.

Utajona ciąża u samic jelenia. Sprytny mechanizm przetrwania

Tomasz Pasierbek dzieli się również interesującym faktem z życia tych zwierząt. Ciąża u łań, która trwa od 230 do 240 dni, ma na początku fazę „utajoną”. Początkowy rozwój płodu jest bardzo powolny, co pozwala samicom przetrwać trudne zimowe warunki, kiedy poruszanie się w głębokim śniegu wymaga dużej ilości energii. Rozwój ciąży nabiera tempa dopiero na wiosnę, a młode zazwyczaj przychodzą na świat pod koniec maja lub na początku czerwca, w najbardziej sprzyjającym dla nich okresie.

Silna populacja jeleni w rejonie masywu Babiej Góry

Obszar Babiej Góry słynie z licznej i stabilnej populacji jeleni. Przyrodnicy szacują, że w tamtych okolicach przebywa od 150 do 200 sztuk tych zwierząt. Taka liczba byków i łań gwarantuje niezwykle głośne rykowisko, które z roku na rok jest magnesem dla wielu pasjonatów dzikiej przyrody.

Babiogórski Park Narodowy jako niezwykła enklawa przyrodnicza

Obszar chroniony rozciąga się wokół Babiej Góry, która wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem Beskidów. Unikalny charakter tego miejsca został doceniony przez UNESCO w 1977 roku, kiedy to teren ten wpisano na listę światowych rezerwatów biosfery. Odgłosy jesiennego rykowiska to bez wątpienia jedna z największych atrakcji przyrodniczych, jakich można tam doświadczyć.

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