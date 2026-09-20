Dwójka zaginionych dzieci odnaleziona! 10-latek i 11-latek są bezpieczni

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-20 15:56

Dobre wieści z Bytomia. Policjanci odnaleźli dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat, którzy w sobotę wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poszukiwania trwały do niedzieli. Funkcjonariusze znaleźli dzieci w centrum miasta. Obaj chłopcy są cali i zdrowi. Policja podziękowała wszystkim, którzy pomogli w poszukiwaniach.

Włączone koguty na dachu radiowozu. O odnalezieniu dwóch chłopców w Bytomiu przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Anna Kisiel

Zaginęli 10- i 11-latek z Bytomia. Policja odnalazła chłopców

Niepokojąca informacja o zaginięciu dwóch chłopców na Śląsku pojawiła się w niedzielę rano. Śląska policja zwróciła się wtedy o pomoc w ich odnalezieniu i opublikowała informacje potrzebne do prowadzenia poszukiwań.

11-latek opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu w sobotę około godz. 13.20. Około dwóch godzin później z ośrodka wyszedł również 10-latek.

"Bytomscy policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch zaginionych chłopców. 11- i 10-latek są cali i zdrowi"

Policjanci ustalili, że później chłopcy byli razem. Około godz. 16.30 widziano ich na przystanku autobusowym w Miechowicach, jednej z dzielnic Bytomia. Mieli tam wsiąść do autobusu jadącego w kierunku bytomskiego dworca.

W niedzielę po południu policja przekazała dobrą wiadomość. Chłopców udało się odnaleźć w centrum Bytomia.

„Bytomscy policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch zaginionych chłopców. 11- i 10-latek są cali i zdrowi. Dziękujemy przedstawicielom mediów oraz wszystkim osobom, które rozpowszechniały informacje o zaginięciu i pomogły w poszukiwaniach” – przekazała policja.

Po zakończeniu poszukiwań funkcjonariusze zaapelowali o usunięcie z internetu wcześniej udostępnionych zdjęć oraz danych chłopców. Policja nie podała szczegółów dotyczących tego, gdzie dokładnie przebywali od chwili opuszczenia placówki do momentu odnalezienia.

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