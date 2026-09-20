Dramat na komisariacie w Pszowie. Nie żyje policjant, prokuratura wszczyna śledztwo

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-20 17:39

Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę, 19 września, zmarł jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Z informacji podanych przez „Dziennik Zachodni” wynika, że mimo szybko podjętej interwencji medycznej, życia mundurowego nie udało się uratować. Sprawę bada prokuratura, a policja nie podała szczegółów zdarzenia.

Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi. O śmierci policjanta w Pszowie przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Anna Kisiel

Tragedia podczas służby. Policjant zmarł na komisariacie w Pszowie

Do tej tragedii doszło w sobotę na terenie komisariatu policji w Pszowie w powiecie wodzisławskim. Śląska policja potwierdziła śmierć funkcjonariusza, ale nie ujawnia szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Według „Dziennika Zachodniego” policjant w momencie zdarzenia był na służbie. Udzielono mu pomocy medycznej, jednak mimo podjętych działań zmarł.

Rzeczniczka policji: "Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł"

„Na terenie jednostki policji w powiecie wodzisławskim doszło do zdarzenia z udziałem funkcjonariusza będącego na służbie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł” – przekazała „Dziennikowi Zachodniemu” nadkom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Nie podano dotąd, w jakich okolicznościach doszło do tragedii ani jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci funkcjonariusza. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się prokuratura.

„Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. Z uwagi na dobro postępowania nie przekazujemy na tym etapie szczegółowych informacji” – dodała nadkom. Sabina Chyra-Giereś.

Służby nie ujawniły także wieku zmarłego policjanta ani informacji o tym, jak długo pracował w policji.

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