Dramat na komisariacie w Pszowie. Nie żyje policjant, prokuratura wszczyna śledztwo

Tragedia podczas służby. Policjant zmarł na komisariacie w Pszowie

Do tej tragedii doszło w sobotę na terenie komisariatu policji w Pszowie w powiecie wodzisławskim. Śląska policja potwierdziła śmierć funkcjonariusza, ale nie ujawnia szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Według „Dziennika Zachodniego” policjant w momencie zdarzenia był na służbie. Udzielono mu pomocy medycznej, jednak mimo podjętych działań zmarł.

Rzeczniczka policji: "Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł"

„Na terenie jednostki policji w powiecie wodzisławskim doszło do zdarzenia z udziałem funkcjonariusza będącego na służbie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł” – przekazała „Dziennikowi Zachodniemu” nadkom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Nie podano dotąd, w jakich okolicznościach doszło do tragedii ani jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci funkcjonariusza. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się prokuratura.

„Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. Z uwagi na dobro postępowania nie przekazujemy na tym etapie szczegółowych informacji” – dodała nadkom. Sabina Chyra-Giereś.

Służby nie ujawniły także wieku zmarłego policjanta ani informacji o tym, jak długo pracował w policji.

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